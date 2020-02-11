Дан Балан напередодні нового випуску шоу «Голос країни» поділився яскравим фото

Молдавський співак отримав велику популярність серед українців після своєї появи на нашому телебаченні. При цьому головною темою для обговорень стали його стосунки з Тіною Кароль. Тепер вони разом виступають у ролі тренерів шоу «Голос країни», і пристрасті навколо них тільки розпалюються.

Як повідомляє Politeka, Дан Балан схвилював своїх фанатів новим фото напередодні нового етапу проекту. На знімку співак позує в студії в бордовому костюмі і з масивним перснем на пальці. Балан завмер з підозрілим прищуром і вказує пальцем на щось, що знаходиться за кадром.

У підписі до фото він запропонував обговорити, що буде далі на «Голос країни». Сам він попередив, що на шоу почнуться справжні бої.

«The Voice! ...на наступному етапі будуть справжні Бої...У вас вже є фаворити?», - написав співак.

Проте в коментарях багато хто воліє обговорювати його і Тіну Кароль, відзначаючи, що саме їх вважають фаворитами.

«Головні фаворити це ви з Тіною», «Як там Тіна???», «дан, вся твоя команда - мої фаворити! впевнена, що ти переможеш в цьому сезоні!», «Як це Дракула змінив свій чорний прикид, на бордовий?», «Вау яке фото а на що показуєш?», «Так фаворити вже є», «Вауу, Дракула у грі)», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Дан Балан зав'язав стосунки з українкою.

20-річну дівчину Анастасію, яка, швидше за все, є новою дівчиною артиста, вирахували журналісти. Про відносини Балана з Анастасією повідомив інсайдер.

Незважаючи на те, що Балану активно приписували роман з колегою по «Голосу» Тіною Кароль, реальність виявилася набагато скромніше. Обраницею співака стала 20-річна студентка Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна. За даними ЗМІ, в минулому році дівчина стала переможницею конкурсу краси в університеті. У минулому році титул «Міс-університет» в ХНУ завоювала Анастасія Соломаха.

За словами інсайдера, дівчина захоплюється танцями, часто буває на зйомках «Голосу країни», а також вхожа в коло українського шоу-бізнесу. Анастасія їздила з Баланом відпочивати в Буковель та Бухарест.

Нагадаємо, Дан Балан закрутив роман з 20-річною красунею, пікантні фото: Кароль більше не потрібна.

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