Российский юморист Максим Галкин растрогал публику моментом возвращения домой после выступления, где его с нетерпением ждали супруга певица Алла Пугачева и их шестилетние дети

Как передает Politeka.net, артист поделился видео трогательной встречи в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). На кадрах, за стеклом, видно примадонну, Гарри и Лизу. Сначала семейство "воображает", что они солдаты, приветствуя папу по-военному, приложив ладонь к виску. Затем, когда Галкин приблизился к ним с камерой, Алла Борисовна подняла обе руки вверх и радосттно закричала. По всему видно, как троица была счастлива встречать главу семейства.

"Приехал со съёмок 🥳😀", - подписал кадры Галкин.

Поклонники звездной семейки кинулись восторгаться их теплом и любовью друг к другу. Некоторые отметили, как сильно подрос Гарри, что вот-вот догонит Пугачеву по росту.

"Роскошная бригада, Макс!!!❤️"

"🔥здорово когда дома ждут"

"Божеееее милота какая😍😍😍"

"Надёжный тыл👍"

"Гарик скоро выше мамы будет 😍"

"Самая любимая бригада 😍"

Ранее мы сообщали, Алла Борисовна рассказала о недавнем пожаре в московском кинотеатре "Октябрь" на премьере фильма "Лед 2". По словам артистки, какого же было ее удивление, когда героиня начала исполнять песню из ее репертуара, когда завизжала сигнализация и пошел густой дым.

Оказалось, из-за возгорания и сильного задымления всех начали эвакуировать из помещения кинотеатра. Стоит отметить, примадонна не паниковала в этой ситуации и теперь намерена даже вернуться на показ фильма, чтобы "дослушать своб песню".

"Значит, нельзя кому-то петь песню из вашего репертуара. ..Знак свыше"; "Это было эпично))) я сначала подумал : зачем эффект этот непонятный в песне, похожий на звук сирены... и когда уже раза с пятого когда стали говорить, немедленно эвакуация, ЧП.... тогда все и пошли)"; "очень жаль, что прервали фильм на такой прекрасной песне.. 💔 но главное, что никто не пострадал!", - инцидент активно комментировали под постом Пугачевой.

Напомним, Пугачева попала в скандал из-за новой песни, реакция звезды ошарашила.

Как сообщала Politeka, Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны.

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