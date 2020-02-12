Російський співак Філіп Кіркоров виклав інтригуючий колаж в соцмережі, рекламуючи реліз кліпу на пісню "Романи"

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram співака

"OH WAIT, it’s just Tuesday... до прем'єри залишилося 3 дні... 14 / 02 / 2020", - написав Кіркоров в коментарі до посту. Не видаково для виходу кліпу обраний День святого Валентина.

Сам колаж при цьому виявився дуже незвичайним. В центрі зображення знаходиться сам Філіп, але впізнати його можна лише по зачісці бороді. Адже очі співакові "нафотошопили", ймовірно, в стилі статуї Медузи Горгони. Та й вбрання співака звичайним не назвеш. На ньому красується халат, прикрашений зображеннями на античну тематику, а на грудях у співака величезні ланцюги.

Не менш екзотично виглядають і інші частини постера. Так, постать співака оточують черниці з закритими очима і трохи меншими ланцюгами.

Природно, що такий екзотичний образ викликав жвавий інтерес фанатів співака, які активно залишають свої коментарі.

"все дразнитe нас, поскорее бы увидеть и услышать эту красивую историю! Ждём, очень ждём!", " Очень жду,скорей бы увидеть! Филипп любимый!!!!!!!!", "Ух ты...Божественно Красивооо!!! Жду, не дождусь...Скоро увидим!!!", " Король превзошёл себя 😈 ты сумасшедший болгарин филя".



Фанати також почали турбуватися за релігійний контекст колажу.

"Такое ощущение что Филипп погрезь в какой то секте..", " С монашками перебор, зачем вообще с шоу бизнесом лезть в религиозные темы", "Я весь в цепях!И Ангелы мои при мне всегд а на цепях!Посмот рел на свою Музу- и взгляд засыл!О Боги!Це же не Муз а!Це же-Медуза!Га ргона!Царица-Заб вения!Вай-вай-вай-вай вай-ваЙйЙй", " Извращениц"



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