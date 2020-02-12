Знаменитість вирішила виставити відео, на якому вона похвалилася розвагами на відпочинку

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим образом.

Здавалося б, фолловери зірки вже повинні були звикнути до її недоречним, а іноді і зовсім – зухвалих витівок, однак жінка систематично продовжує дивувати всіх. При чому, частіше всього, «сюрпризи» досить неприємні.

Цей раз не став винятком – у своєму апрофиле в Instagram знаменитість вирішила виставити відео, на якому вона похвалилася розвагами на відпочинку. Балерина влаштувала дивні танці, відзначаючи, що після роботи може дозволити собі так веселитися.

При цьому зірка завбачливо приховала коментарі, щоб сховатися від безлічі злих слів в свою адресу.

Раніше ми також писали, що безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

Нещодавно телеведуча похвалилася перетворенням, а в підписі розповіла про невеликому пригоді, пов'язаних з її оновленим стилем:

«Салон Краси на будинок😉 Прекрасне проведення часу поспектакля в Вороновское з улюбленими друзями з Пітера .😊 Залишилися тут в комплексі мого друга Олександра "Ясенки" Настуся привезла цілий салон на дому😂 для мене. Приїду з візитом в березні😉».

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