View this post on Instagram

После танцев моих на сценах в спектакле можно и потанцевать другие танцы!😂 Когда душа танцует и поет😂💃 В любимом нашем @novahoff.hotel #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт