66-річна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в популярному серіалі "Свати", показала, як проходять зйомки

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram артистка виклала свіжий кадр з будинку, де ведуться роботи над сьомим довгоочікуваним сезоном "Сватів". Кравченко позує сидячи в кріслі, в сукні-балахоні пупрупного кольору, її шию прикрасило намисто з великими бусами, а на руці красується ніжний тонкий браслет. Волосся актриса зібрала у високий хвіст, зав'язавши товстою гумкою червоного кольору.

Обличчя Тетяни Едуардівни осяяне щирою широкою посмішкою. Вона активно жестикулює рукою на фото.

Цим знімком актриса привітала численних фанатів з добрим ранком. І у відповідь отримала безліч компліментів. Деякі зазначили, що з початку зйомок нового сезону, артистка ніби розквітла, погарнішала і стала не схожою на себе колишню.

"Чудово виглядаєте! Від Вас зарядилася променями енергії!🌹🌹🌹"

"Позитивна!"

"Приголомшлива жінка!!!!🌹"

"найкраща дамочка на світі. 💐"

"Яка жінка!!! Добра, промениста! Всі вас люблять і я теж дуже."

"Бачу Вас і відразу піднімається настрій! 💐💐💐💐💐"

"Ви так змінилися👍, Тетяна."

Нагадаємо, після семирічної перерви в лютому цього року відновилися роботи над серіалом "Свати". Знімальна командра працює в Білорусі, куди перебралася ще в 2014 році після скандалу з одним з головних акторів Федором Добронравовим, який підтримав анексію Криму, і заморозки проекту.

Зазначимо, нові серії знімають у будинку під Мінськом, що належить родині Празецьких. За словами господині приміщення, Світлани, в даний час погодні умови складні, на вулиці бруд і холод, і вони з чоловіком намагаються полегшити долю команди як можуть, піклуючись про них, пригощаючи чаєм й бутербродами.

Раніше ми повідомляли, стали відомі деталі сюжету 7-го сезону. Зокрема, перші серії будуть присвячені Масляній. В Instagram злили фото зі зйомок з розрядженими героями, млинцями та іншою атрибутикою.

Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" зняла з себе все зайве заради пікантній фотосесії.