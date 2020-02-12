62-річна радянська актриса Олександра Яковлєва кілька років приховувала страшний діагноз, поки не зважилася розповісти про боротьбу з раком на телебаченні

Яковлєва стала гостею програми Бориса Корчевникова «Доля людини», приїхавши в студію на інвалідному кріслі. Зірка розповіла, що про рак грудей дізналася випадково, прийшовши в лікарню зі скаргами на легке нездужання.

«Лікарі, звичайно, були в шоці, один із них навіть сказав, що мені залишилося всього кілька місяців. Однак після обстеження ми вирішили боротися. Я пам'ятаю, як лікар сказав, що у мене сильний організм. Це те, що в мене бабуся закладала з харчуванням, з хорошими продуктами. З кожною хімією мені ставало все краще і краще. Після сьомої хімії я встала і пішла», - відверто розповіла Яковлєва.

В результаті процедур актриса втратила волосся, проте сміливо виставляє у своєму мікроблозі в Instagram фото без перуки. Голову Яковлевої прикрасив намальований орнамент в червоних тонах. Шанувальники артистки підтримали її, побажавши якнайшвидшого одужання.

"Саша,привіт,тобі дуже йде,така неформалка"; "Одужуйте і радуйте нас новими ролями! )))"; "У вас прекрасні риси обличчя і якщо надіти капелюшок або плетену сітчасту шапочку - просто красуня! Тримайтеся! Всіх благ!"; "Яка гарна фотографія, А зачіска👍", - пишуть у коментарях під знімками.

За словами Яковлєвої, були моменти, коли вона подумки прощалася з цим світом. Медики їй повідомили, що якщо після 20 процедури хіміотерапії пухлина не перестане збільшуватися, то їй залишиться жити кілька місяців. Яким же було щастя, коли їй повідомили, що ракові клітини припинили зростання.

На сьогодні, Яковлєва гастролює зі спектаклями і займається політичною діяльністю.

Раніше ми повідомляли, що з раком бореться ще одна знаменита радянська актриса - Євгенія Симонова, у якої діагностували рак легені. Нещодавно артистка перенесла серйозну операцію в Німеччині. Незважаючи на втрату легені, Симонова ніяк не може позбутися згубної звички і продовжує балувати себе сигареткою.

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