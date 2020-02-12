62-летняя советская актриса Александра Яковлева несколько лет скрывала страшный диагноз, пока не решилась рассказать о борьбе с раком на телевидении

Яковлева стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», приехав в студию на инвалидном кресле. Звезда рассказала, что о раке груди узнала случайно, придя в больницу с жалобами на легкое недомогание.

«Врачи, конечно, были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла», - откровенно рассказала Яковлева.

В результате процедур актриса потеряла волосы, однако смело выставляет в своем микроблоге в Инстаграм фото без парика. Голову Яковлевой украсил нарисованный орнамент в красных тонах. Поклонники артистки поддержали ее, пожелав скорейшего выздоровления.

"Сашенька,привет,тебе очень идет,эдакая неформалка"; "Выздоравливайте и радуйте нас новыми ролями! )))"; "У вас прекрасные черты лица и если надеть шляпку или вязанную сетчатую шапочку - просто красотка! Бодритесь! Всех благ!"; "Какая красивая фотография, А прическа👍", - пишут в комментариях под снимками.

По словам Яковлевой, были моменты, когда она мысленно уже прощалась с этим миром. Медики ей сообщили, что если после 20 процедуры химиотерапии, опухоль не перестанет увеличиваться, то ей останется жить несколько месяцев. Какого же было счастье, когда ей сообщили, что раковые клетки прекратили рост.

На сегодня, Яковлева гастролирует со спектаклями и занимается политической деятельностью.

Ранее мы сообщали, с раком борется еще одна знаменитая советская актриса - Евгения Симонова, у которой диагностировали рак легкого. Недавно артистка перенесла серьезную операцию в Германии. Несмотря на потерю легкого, Симонова никак не может избавиться от пагубной привычки и продолжает баловать себя сигареткой.

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