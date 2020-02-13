Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко похвалилася ідеальною зовнішністю

Не так давно красуня вперше вкоротила своє довге світле волосся, пише Politeka.net. Це стало сюрпризом для фанатів.

Дівчина продовжує викладати фото в новому образі.

Деякий час тому хореограф опублікувала фото, на якому постала в сукні на гудзиках. Пояс наряду виділив тонку талію зірки. Сама сукня була розстебнутою в районі грудей, через що засвітилося зайве - мабуть, майка Олени тілесного кольору.

Шоптенко опублікувала кілька фото, на яких витончено вигиналася, піднімаючи руку, закриваючи очі, або дивлячись у камеру.

Пишні груди і стегна знаменитості виглядають на фото чудово. А хвилясте волосся, яке вже стало трохи нижче плечей Олени, розвівав вітер.

В пості Шоптенко розповіла, що була жертвою буллінга у танцювальній школі, адже їй було 13 років, коли вона відвідувала заняття, а в її групі були 16-річні діти.

За словами зірки, вона сильно переживала спочатку і навіть не хотіла більше ходити на танці, але все ж продовжила. Дівчинка "втекла в танець".

"Так тривало багато років. Я намагалася танцювати максимально професійно, але часто мої танці називали «холодними». І по мірі дорослішання я почала розуміти, що танець не тільки про «усередину». Танець - це також можливість віддавати щось прекрасне навколишнього світу і людям", - написала Альона.

Дівчині знадобилося багато часу і роботи над собою, щоб це зрозуміти і навчитися цього.⠀

За годину публікація зірки зібрала понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Красуня, розумниця, трудяжка....а тепер ще й мотиватор...", "Дуже правильно все написано, розумниця 😍", "Альона, дякую. Ви - чудова !", "Дуже повчально, дякую !!!))", "Неймовірно ніжно 🌺", "Яка ніжність..😍🌬", "Як сильно сказано 🙏 нехай танець буде для всіх способом самовираження і вивільненням всіх емоцій 🙏❤️", "Красуня", "Гарна", "Сама грація 👍", "Дуже глибокий і мотивуючий пост 👍🏻😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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