Известный украинский хореограф, участница популярного шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко похвасталась идеальной внешностью

Не так давно красотка впервые укоротила свои длинные светлые волосы, пишет Politeka.net. Это стало сюрпризом для фанатов.

Девушка продолжает выкладывать фото в новом образе.

Некоторое время назад хореограф опубликовала фото, на котором предстала в платье на пуговицах. Пояс наряда выделил тонкую талию звезды. Само платье было расстегнутой в районе груди, из-за чего засветилось лишнее - видимо, майка Алены телесного цвета.

Шоптенко опубликовала несколько фото, на которых изящно изгибалась, поднимая руку, закрывая глаза, либо смотря в камеру.

Пышные груди и бедра знаменитости смотрятся на фото великолепно. А волнистые волосы, которые уже стали чуть ниже плеч Алены, развевал ветер.

В посте Шоптенко рассказала, что была жертвой буллинга в танцевальной школе, ведь ей было 13 лет, когда она посещала на занятия, а в ее группе были 16-летние дети.

По словам звезды, она сильно переживала сначала и даже не хотела больше ходить на танцы, но все же продолжила. Девочка "сбежала в танец".

"Так продолжалось много лет. Я старалась танцевать максимально профессионально, но часто мои танцы называли «холодными». И по мере взросления я начала понимать, что танец не только про «вовнутрь». Танец - это также возможность отдавать что-то прекрасное окружающему миру и людям", - написала Алена.

Девушке понадобилось много времени и работы над собой, чтобы это понять и этому научиться.⠀

За час публикация звезды собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Красавица, умница, трудяжка....а теперь ещё и мотиватор...", "Очень правильно все написано, умница 😍", "Алена, спасибо. Вы - замечательная !", "Очень поучительно, спасибо !!!))", "Невероятно нежно 🌺", "Какая нежность..😍🌬", "Как сильно сказано 🙏 пусть танец будет для всех способом самовыражения и высвобождением всех эмоций 🙏❤️", "Красотка", "Хорошая", "Сама грация 👍", "Очень глубокий и мотивирующий пост 👍🏻😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.