Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вразила помолоділою зовнішністю



Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка на опублікованих кадрах позує з фірмовим легким макіяжем, якого зроблений акцент на губах. При цьому жінка розповіла, як важливо любити і приймати себе. Саме в цьому, за її словами, полягає секрет того, щоб добре виглядати в будь-якому віці.

«Красуня», «До чого ж прекрасна», «просто позаземна», «Справжній еталон!», «краща», «це шок», «Коли є жіноча краса, тоді визнаєш і іншу красу. Ви красиві і казкові», «ось це маля», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, італійська актриса і модель Моніка Беллучі поділилася зі знімком свого останнього виходу на публіку.

Фото 55-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Актриса написала, що відвідала святкову вечерю минулого вечора. Шанувальники Беллучі зі всього світу почали хвалити актрису за її прекрасний зовнішній вигляд.

«Ви можете навчити будь-кого, як бути прекрасною жінкою», «Гарна», «Неймовірно», «Ти завжди номер один Моніка, в цьому світі немає жінки прекрасніше тебе», «Королева», «Шикарно. Я теж віддаю перевагу чорний. Тобі йде. Ти найкраща. Я абсолютно серйозно. Ти найкраща», «Еталон краси і жіночності», - зазначають захоплені фанати з Італії, США та Росії.

Зовсім недавно Моніка Беллучі змінила образ і підстриглася під каре. На публіці вона все частіше з'являється в темних костюмах, які практично повністю закривають її тіло. Образи актриси останніх років виходять в стилі «сицилійської вдови», який активно просувають Dolce&Gabbana. Незважаючи на свій вік Беллучі виглядає чудово і стильно. Її, як і раніше, вважають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

Нагадаємо, що престаріла Моніка Беллуччі налякала траурним виглядом на модному показі: красуню не впізнати.

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