Американська актриса Шеннен Догерті зізналася, що довгий час приховувала правду про своє раку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я хочу подякувати всім вам за вашу любов, молитви і підтримку. Зараз дивний час, і я не відчуваю твердої землі під ногами. Сказати, що у мене стрес, це не сказати нічого. Я борюся … я вірю, що знайду опору. Я буду копати дуже глибоко, щоб знайти внутрішню силу. Я молюся, я роблю все це з гідністю», - зазначила вона.

Доерті уточнила, що зараз багато чого хоче сказати, тому їй потрібна підтримка шанувальників.

Звернемо увагу, що зірка довгий час приховувала інформацію про те, що у неї стався рецидив онкологічного захворювання. За словами Доерті, вона вирішила не розповідати про це, бо турбувалася, як цю інформацію сприйме її мама.

Як повідомлялося раніше, в американської актриси Шеннен Догерті діагностували рак грудей четвертої стадії.

Про це сама актриса розповіла в прямому ефірі шоу «Добрий ранок, Америка». За словами Догерті, рак, з яким вона боролася кілька років тому, повернувся. Тепер у 48-річної актриси діагностували рак IV стадії.

«Через кілька днів або тижнів у мене буде 4 стадія, у мене знову з'явиться рак і тому я тут», - зазначила расплакавшаяся актриса.

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