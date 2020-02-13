Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками свіжою фотосесією до Дня Святого Валенті

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Лободи

"До дня Святого Валентина ми зробили вам подарунок. Яка з LO Вам подобається більше?", - написала Світлана в коментарі до фотографій.

На одному з фото Лобода позує в досить строкатому вбранні. Волосся виконавиці пофарбовані в золотий колір і заплетене в дреди. Світла сидить широко розставивши ноги виставивши вперед головне достоїнство - пухкі губи. На артистці красуються червоно-зелена куртка із золотистими вставками і джинси. Завершують образ значні золоті персні та сережки у вигляді крокодила.

Інший образ вийшов не менш незвичайний. Лобода з'явилася в обтягуючих спортивних майці і шортах. У такому вбранні можна було б йти в спортзал, якби не шуба з білого хутра і черевики на високій підошві. Позує Лобода на тлі величезної розкритої мушлі. Прямий натяк на те, що перлина на цьому фото - Свєта.

Загалом шанувальники оцінили творчі експерименти Лободи зі зовнішністю.

"ох малышка Lo..)прекрасная", " Спустившаяся с небес Светлана Сергеевна вещает", " Невообразимо красивая", " Вам очень идёт с косичками ♥️ Шикарные фотки", "Светлану Сергеевну хочу"



Втім, знайшлися і ті, кому нова зовнішність Лободи не припала до смаку.

"Ни один из образов ни LO", "Мне нравится та Lo, которая выпускает клипы", " Мне все нравиться,кроме ногтей", " Не знаю почему но она мне напоминает трансвестита"



"начинайте считать пальцы, но на этот раз на руках, а то вдруг где-то лишний или наоборот", - жартують фанати, натякаючи на те, що Лобода частенько захоплюється фотошопом і на її фото вже траплялися проколи.

Раніше ми повідомляли, що в Росії на прем'єрі фільму «Лід-2», де були присутні Алла Пугачова, Світлана Лобода та інші зірки, почалася раптова евакуація.

НП сталася в понеділок, 10 лютого, в московському кінотеатрі «Жовтень», де проходила прем'єра нового фільму. Як повідомляється в мережі, під час кінопоказу почалася несподівана евакуація. Як стало відомо, її причиною стало задимлення в кінотеатрі.

Нагадаємо, Пугачова і Лобода потрапили у жахливу аварію в Москві, все в диму, почалася тиснява.

Як повідомляла Politeka, Лобода показала, що ховає під спідницею, задерши ногу на сходах.

Також Politeka писала, що Лобода вбила незвичайною зміною іміджу: "Така худа, просто неможливо".