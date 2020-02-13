Віра Брежнєва полонила шанувальників стильним образом в короткому топі

Популярна українська співачка, яка перебралася жити і працювати в Росію, постійно зайнята новими проектами. Цього разу зірка знялася для обкладинки російської версії журналу Cosmopolitan. Як передає Politeka, в своєму Instagram Брежнєва поділилася відео зі зйомок (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Судячи з кадрів, співачка позувала для журналу відразу в декількох несхожих один на одний образах. Серед них особливо виділяється один. Так, на кадрах 38-річна зірка позує в білому брючному костюмі, під яким немає нічого крім коротенького світлого топа. Цей наряд ефектно підкреслює струнку фігуру Віри.

Під відео зібралося безліч захоплених коментарів.

«Дівчина номер 1», «Символ любові і краси!», «Вірочка, над вами час не владний!!!! Фантастика!!! Ви нітрохи не змінилися за ці роки!!!! Тільки все молодшаєте і молодшаєте!!», «Шикарна, просто вогонь», «Вау ви в приголомшливій формі!», «Вірочка, як можна ставати все красивіше і сексуальніше день від дня?», «У будь-якому віці прекрасна!», «як завжди неперевершена», - пишуть люди.

Нагадаємо, що півроку тому з'явилася інформація про розлад у сім'ї 38-річної співачки Віри Брежнєвої та 56-річного продюсера Костянтина Меладзе. У парочки лопнули нерви і вони відгукнулися на чутки.

зокрема, сварку пов'язують з можливим романом Меладзе. Йому приписують романтичний зв'язок з учасницею групи "ВІА Гра" - 31-річної Ерікою Герцег. Меладзе поспішив виправдатися і заявив, що чутки безпідставні, так як вони з молодою блондинкою просто працюють разом і нічого більше.

Брежнєву розлютували строкаті заголовки ЗМІ про їх розлучення з Меладзе, і вона вирішила розповісти правду в одному з глянцевих журналів. За її словами, у чоловіка просто немає часу на зради, оскільки він одночасно займається п'ятьма музичними проектами, до того ж встигає приділяти час їй і дітям.

"Ну просто браво, товариші ньюсмейкери, спасибі, відкрили очі", – іронізує Віра.

Нагадаємо, Брежнєва налякала екстремальною худобою, Меладзе не стримався.

Як повідомляла Politeka, Меладзе "випустив свого звіра" після зізнання Брежнєвої про розлучення.

Також Politeka писала, що Брежнєва без білизни показала "подарунок" для Меладзе у бездонному декольте.