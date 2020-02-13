Вера Брежнева покорила поклонников стильным образом в коротком топе

Популярная украинская певица, которая перебралась жить и работать в Россию, постоянно занята новыми проектами. На этот раз звезда снялась для обложки российской версии журнала Cosmopolitan. Как передает Politeka, в своем Инстаграм Брежнева поделилась видео со съемок (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Судя по кадрам, певица позировала для журнала сразу в нескольких непохожих друг на друга образах. Среди них особенно выделяется один. Так, на кадрах 38-летняя звезда позирует в белом брючном костюме, под которым нет ничего кроме коротенького светлого топа. Этот наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру Веры.

Под видео собралось множество восторженных комментариев.

«Девушка номер 1», «Символ любви и красоты!», «Верочка, над вами время не властно!!!! Фантастика!!! Вы ничуть не изменились за эти годы!!!! Только всё молодеете и молодеете!!», «Шикарная, просто огонь», «Вау вы в потрясающей форме!», «Верочка, как можно становится все красивее и сексуальнее день ото дня?», «В любом возрасте прекрасна!», «как всегда сногсшибательная», - пишут люди.

Напомним, что полгода назад появилась информация о разладе в семье 38-летней певицы Веры Брежневой и 56-летнего продюсера Константина Меладзе. У парочки лопнули нервы и они откликнулись на слухи.

В частности, размолвку связывают с возможным романом Меладзе. Ему приписывают романтическую связь с участницей группы "ВИА Гра" - 31-летней Эрикой Герцег. Меладзе поспешил оправдаться и заявил, что слух беспочвенны, так как они с молодой блондинкой просто работают вместе и ничего более.

Брежневу взбесили пестрые заголовки СМИ об их разводе с Меладзе, и она решила рассказать правду в одном из глянцевых журналов. По ее словам, у супруга просто нет времени на измены, так как он одновременно занимается пятью музыкальными проектами, к тому же успевает уделять время ей и детям.

"Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – иронизирует Вера.

Напомним, Брежнева напугала экстремальной худобой, Меладзе не сдержался.

Как сообщала Politeka, Меладзе "выпустил своего зверя" после признания Брежневой о разводе.

Также Politeka писала, что Брежнева без белья показала "подарок" для Меладзе в бездонном декольте.