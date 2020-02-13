Полгода назад появилась информация о разладе в семье 38-летней певицы Веры Брежневой и 56-летнего продюсера Константина Меладзе. У парочки лопнули нервы и они откликнулись на слухи

В частности, размолвку связывают с возможным романом Меладзе. Ему приписывают романтическую связь с участницей группы "ВИА Гра" - 31-летней Эрикой Герцег. Меладзе поспешил оправдаться и заявил, что слух беспочвенны, так как они с молодой блондинкой просто работают вместе и ничего более.

Брежневу взбесили пестрые заголовки СМИ об их разводе с Меладзе, и она решила рассказать правду в одном из глянцевых журналов. По ее словам, у супруга просто нет времени на измены, так как он одновременно занимается пятью музыкальными проектами, к тому же успевает уделять время ей и детям.

"Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – иронизирует Вера.

Также Вера раскрыла правду, как сам Меладзе реагирует на подобные слухи. По ее словам, продюсер с юмором относится к "отношениям на стороне". Однажды он прислал ей скриншот новости об разводе - они вместе посмеялись.

Однако шутки шутками, но долго терпеть Вера не намерена.

"Меня больше всего расстраивает, когда отзываются плохо о моей семье, тогда я начинаю звереть", – отмечает звезда.

Напомним, Брежнева и Меладзе узаконили свои отношения в 2015 году. Правда окружение пары говорило, что их отношения длятся уже около 10 лет, но Константин держал их втайне, так как тогда был еще женат на Яне Сумм.

Совместных детей у пары нет. Вера воспитывает двух дочерей (19-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летнюю Сару от олигарха Михаила Кипермана), а Константин - троих от предыдущего брака.

Ранее мы сообщали, Брежнева подверглась жесткой критике со стороны российского продюсера Евгения Фридлянда. По мнению последнего, Брежнева не годится на роль члена жюри в новом танцевальном шоу "Dance Революция". Продюсер сообщил у себя в Инстаграм, что певица ничего не смыслит в танцах, да и эстраде в целом.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением