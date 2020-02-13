Полгода назад появилась информация о разладе в семье 38-летней певицы Веры Брежневой и 56-летнего продюсера Константина Меладзе. У парочки лопнули нервы и они откликнулись на слухи

В частности, размолвку связывают с возможным романом Меладзе. Ему приписывают романтическую связь с участницей группы "ВИА Гра" - 31-летней Эрикой Герцег. Меладзе поспешил оправдаться и заявил, что слух беспочвенны, так как они с молодой блондинкой просто работают вместе и ничего более.

Брежневу взбесили пестрые заголовки СМИ об их разводе с Меладзе, и она решила рассказать правду в одном из глянцевых журналов. По ее словам, у супруга просто нет времени на измены, так как он одновременно занимается пятью музыкальными проектами, к тому же успевает уделять время ей и детям. 

"Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза", – иронизирует Вера.

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Брежнева, Меладзе

Также Вера раскрыла правду, как сам Меладзе реагирует на подобные слухи. По ее словам, продюсер с юмором относится к "отношениям на стороне". Однажды он прислал ей скриншот новости об разводе - они вместе посмеялись. 

Однако шутки шутками, но долго терпеть Вера не намерена.

"Меня больше всего расстраивает, когда отзываются плохо о моей семье, тогда я начинаю звереть", – отмечает звезда.

Напомним, Брежнева и Меладзе узаконили свои отношения в 2015 году. Правда окружение пары говорило, что их отношения длятся уже около 10 лет, но Константин держал их втайне, так как тогда был еще женат на Яне Сумм.

вера брежнева

Совместных детей у пары нет. Вера воспитывает двух дочерей (19-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летнюю Сару от олигарха Михаила Кипермана), а Константин - троих от предыдущего брака.

Ранее мы сообщали, Брежнева подверглась жесткой критике со стороны российского продюсера Евгения Фридлянда. По мнению последнего, Брежнева не годится на роль члена жюри в новом танцевальном шоу "Dance Революция". Продюсер сообщил у себя в Инстаграм, что певица ничего не смыслит в танцах, да и эстраде в целом.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением