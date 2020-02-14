Українська співачка Джамала розповіла, як повідомила чоловіку Бекиру про свою другу вагітність

Про це Джамала розповіла Соломії Вітвіцькій у інтерв'ю на її Telegram-каналі "Особливе з Соломією".

Джамала (Сусана Джамаладінова) зізналася, що після того, як тест подвердил підозри, вона відразу показала його чоловікові. Однак Бекир не поспішав відразу стрибати від щастя.

"Я зробила тест, потім сказала Бекиру. А він сказав: "Ні, ще не буду радіти, треба піти до лікаря, щоб він підтвердив", - розповіла Джамала.

Вже після підтвердження другої вагітності чоловік Джамали не приховував своїх емоцій і прийшов в захват.

"Він дуже радів. Сказати, що його очі світилися, – нічого не сказати", - поділилася артистка.

Нагадаємо, що популярна українська співачка Джамала зізналася, заради чого готова зробити паузу в кар'єрі і як вирішує конфлікти з чоловіком. Цей рік в кар'єрі Джамали особливий – співачка святкує десять років на сцені. Саме до цієї дати артистка випустила збірку кращих пісень. Зараз Джамала готується до туру 10-ма містами України. З особливим хвилюванням артистка говорить про нові дуети і турі, тому що розуміє – потім нескоро зможе порадувати шанувальників. Співачка хоче більше часу присвятити чоловікові Бекиру. " Я думаю, що зроблю перерву для того, щоб знову народити", - розповіла артистка.

Також нагадаємо, що співачка отримала сотні привітань від фанатів, коли натякнула про свою вагітність у соцмережі. Джа позувала в рожевій кофтинці і бежевих брюках, її волосся розвіяв вітер. Жінка посміхалася і приклала руку до живота, натякнувши, що вагітна.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Як повідомляла Politeka, епатажні Джамала і Alyona Alyona висолопили язики на камеру: "Дівчатка розривають..."

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».