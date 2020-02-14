"Що ще для щастя треба"

34-річна актриса Єлизавета Боярська, донька відомого "Д'Артаньяна" Михайла Боярського, здивувала ніжним образом у День святого Валентина

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Боярська склала на грудях руки, візуально збільшуючи і так розкішний бюст. На ній "пухнастий" светр рожевого відтінку з чорним орнаментом. Руки актриси прикрашають численні браслети з широкими ремінцями. Також серед аксесуарів сумочка, сережки і ланцюжок. Єлизавета зібрала волосся в пучок.

На фото актриса щасливо посміхається, опустивши томний погляд вниз.

"Закохана в життя! В небо, у Сонце, у всесвіт! Закохана в сім'ю, друзів і роботу! З Днем Закоханих! Святкуйте його кожен день!", - поділилася Боярська в соцмережі.

Шанувальники артистки помітили, що вона забула назвати чоловіка - актора Максима Матвєєва, з яким у шлюбі майже 10 років. Боярська парирувала - що він і є її сім'я.

"А в чоловіка?❤" - "а сім'я - не чоловік?))))"

За лічені години фото актриси зібрало понад 22 000 "сердечок", а також безліч компліментів.

"Така славна ! Дуже миле фото!"

"Боже, яка краса!..🙏😍❤️"

"Красива! Чарівна! Талановита! 🌹🌹🌹"

"Ви сама краса! Спасибі,що заряджаєте всіх магнітизмом і позитивом🌹😍"

"Що ще для щастя треба🌹"

"Така ніжна фотографія !! Ви, як бутон прекрасної квітки😍"

Раніше ми повідомляли, нещодавно Боярська відпочивала на Мальдівах і активно ділилася знімками в Instagram. Зокрема, на одному з них вона постала зі злегка вологим волоссям, в жовтому купальнику і келихом з якимось напоєм. Варто зазначити, що відсутність косметики ніяк не вплинуло на зовнішній вигляд актриси - як і раніше гарна та свіжа.

"Ці ямочки😍"; "Чудово виглядаєте ✨"; "Ліза, бачила Вас на сцені, ваші очі. Ви прекрасні! Ваші манери, сильний характер, елегантність, краса -створюють незабутній образ", - писали в коментарях.

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