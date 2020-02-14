Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала спільне фото з актором Микитою Джигурдою

На фото Анастасія позувала в чорній сукні з прозорим декольте. Образ вона доповнила чорними туфлями. Поруч стояв Джигурда, який обійняв балерину за шию і другою рукою показав палець вгору. Він був з зав'язаним у хвіст волоссям, стілах, штанах і футболці або чомусь подібному. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ось і лицар до мене приїхав у День закоханих на вороному коні з білими трояндами! Микита Джигурда. Це любов", - написала Волочкова під фото.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків під фото, але не змогли написати коментарі. Все із-за того, що Волочкова закрила коментарі в Instagram, так як там постійно її засуджували за надто відверті образи і шпагати у всіх можливих місцях.

Раніше ми повідомляли, що скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

У своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити відео, на якому вона похвалилася розвагами на відпочинку. Балерина влаштувала дивні танці, відзначаючи, що після роботи може дозволити собі так веселитися.

При цьому зірка завбачливо приховала коментарі, щоб сховатися від безлічі злих слів в свою адресу.

Повідомлялося, що 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова страждає від проблем з суглобами.

Як стало відомо, у артистки деформована стопа. Поряд з великим пальцем виросла величезна ґуля. Балерина звернулася за допомогою в приватну клініку в Москві. Хірург підтвердив цю інформацію і додав, що у випадку з Анастасією, їй необхідна операція.

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