Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася новими фото, які вона зробила в столичному нічному клубі
Алла в цей раз вирішила показати себе в чорному дуже короткій сукні і босоніжках на великому підборах. Образ Добкіна доповнила довгим волоссям і годинником на руці. На тлі можна побачити столики і крісла, а також велике вікно і інші предмети інтер'єру клубу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів під фото:
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"Що з колінами?)", "Все в одному місці зібралися", "Шик", "Вау", "Така струнка, як підтримуєте себе у формі?", "Шикарна", "Фото вогонь".
Раніше ми повідомляли, що дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото з відпочинку.
На фото Добкіна показує себе в зеленому купальнику. Алла позувала цього разу на тлі піску на пляжі. Вона вирішила в цей раз зробити селфи, при цьому закрила одне око. Варто відзначити, що купальник був досить вузьким для дівчини, адже через нього дещо можна було побачити.
"Яке найулюбленіше захоплення?)" - написав фанат питання Аллі. Добкіна відповіла, що любить спорт і бокс.
Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, розповіла про відпочинок, який підходить до кінця.
На фото красуня позує в чорному напівпрозорому туніці з білим принтом. Наряд з глибоким декольте ідеально підкреслив талію Алли та її розкішні форми. Її образ завершували солом'яний капелюшок і модні окуляри.
Дівчина позувала на сходах, витягнувши стрункі довгі ніжки. Позаду неї виднілися місце для відпочинку і зелені дерева.
Пості дочка Добкіна розповіла, що готується до від'їзду, хоча і не хочеться залишати Мальдіви.
Нагадаємо, вспотевшая дочка Добкіна влаштувала безсоромну фотосесію в авто
А ще Politeka писала, що волога Алла Добкіна вразила фігурою в тонкому бікіні
Також Politeka повідомляла, що дочка Добкіна в купальнику показала, як відпочила з сином на Мальдівах