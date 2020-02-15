Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась новыми фото, которые она сделала в столичном ночном клубе

Алла в этот раз решила себя показать в черном очень коротком платье и босоножках на большом каблуке. Образ Добкина дополнила длинными волосами и часами на руке. На фоне можно увидеть столики и кресла, а также большое окно и другие предметы интерьера клуба. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Что с коленями?)", "Все в одном месте собрались", "Шик", "Вау", "Такая стройняшка, как поддерживаете себя в форме?", "Шикарная", "Фото огонь".

Ранее мы сообщали, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла показала фото с отдыха.

На фото Добкина показывает себя в зеленом купальнике. Алла позировала в этот раз на фоне песка на пляже. Она решила в этот раз сделать селфи, при этом закрыла один глаз. Стоит отметить, что купальник был довольно узким для девушки, ведь через него кое-что можно было увидеть.

"Какое самое любимое увлечение?)" - написал фанат вопрос Алле. Добкина ответила, что любит спорт и бокс.

Сообщалось, что дочь известного украинского политика Михаила Добкина, Алла, рассказала об отдыхе, который подходит к концу.

На фото красотка позирует в черной полупрозрачной тунике с белым принтом. Наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул талию Аллы и ее роскошные формы. Ее образ завершали соломенная шляпка и модные очки.

Девушка позировала на лестнице, вытянув стройные длинные ножки. Позади нее виднелись место для отдыха и зеленые деревья.

Посте дочь Добкина рассказала, что готовится к отъезду, хотя и не хочется покидать Мальдивы.

Напомним, вспотевшая дочь Добкина устроила бесстыдную фотосессию в авто

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