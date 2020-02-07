Российский певец Михаил Муромов заявил, что из шоу-бизнеса его устранила Алла Пугачева

В интервью российским СМИ Муромов рассказал, что именно Примадонна убрала его с экранов телевизоров. На тот момент артист был очень популярным благодаря хитам «Яблоки на снегу» и «Странная женщина», но Пугачева побоялась его популярности и серьезной конкуренции.

70-летний артист отмечает, что Пугачева распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», - раскрыл все карты Муромов.

Он добавил, что его харизма не спасла его от Примадонны. Несмотря на то, что он собирал аншлаги на концертах и был любимцем женщин, Пугачеве удалось сделать так, чтобы о нем забыли.

Некогда популярный певец признается, что несмотря на возраст и несложившуюся карьеру, у него очень насыщенная жизнь. Даже сейчас он продолжает встречаться с поклонницами от 20 до 70 лет. По словам Муромова, у него всегда есть любовь, порой даже слишком много. Кроме этого, артист продолжает давать концерты. Правда, на телевидении он так и не появился.

Отметим, что это не первый раз, когда Примадонну обвиняют в подобном. О том, что Пугачева выжила их со сцены в разное время рассказывали Валентина Легкоступова (исполнительница хита «Ягода-малина»), Лика Стар, которая закрутила роман с зятем Пугачевой Владимиром Пресняковым, а также подающая надежды молодая артистка Ольга Зарубина. В СМИ часто писали о том, что Пугачева могла возвысить артиста, который ей нравился, и уничтожить того, кто перешел ей дорогу.

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