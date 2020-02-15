Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.

Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскраві кадри, зроблені перед концертом після зміни іміджу. Примітно, що після того, як на артистку наділи перуку, вона стала схожа на іншу співачку Ані Лорак.

Раніше Камінська розповідала, що дуже любить займатися на природі і качати стегна. А сьогодні у розділі Сторі вона показала не тільки топ кращих вправ, але і цікавий спортивний костюм з блискучою синьої тканини.

Як відомо, співачка є любителькою показати своє струнке тіло в яскравих і провокаційних купальниках, а також у спортивних костюмах. Сама Слава вже не раз розповідала, що їй допомагає підтримувати фігуру в досить міцною формі.

Стрункі ноги, плоский животик і подкаченные сідниці далися Камінської не просто так, а за наполегливу працю в залі. Хоча останнім часом у тих же Сторі вона розповідає про те, що незадоволена своїм виглядом. За словами співачки, вона думає, що знову погладшала. Саме тому зірка знову повернулася до модного тренду - інтервального голодування.

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