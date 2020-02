View this post on Instagram

Я хочу поздравить всех влюблённых с их профессиональным праздником и подарить новое музыкальное видео на песню #ЛЕТИМСОМНОЙ !!! Я благодарю режиссера и оператора клипа @philipinolee и его профессиональную команду за прекрасную работу, автора песни и моего талантливейшего Друга @denis_kovalskiy_official за фантастические стихи и музыку, и, конечно, самую красивую девушку на этой Планете @angelikarevva за Любовь и Веру в меня!!! Смотрите клип на #youtube и оставляйте свои комментарии, я их все читаю, а сегодня ещё кому-нибудь и отвечу. С Днём Всех Влюблённых!!! ❤️ Ну, а кто ещё не влюблён - сделайте погромче, любовь обязательно Вас найдёт!!! #ЛЕТИМСОМНОЙ #премьеРАаааа