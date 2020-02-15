Олександр Ревва, відомий під сценічним псевдонімом Артур Пирожков, випустив кліп на свою пісню «Летим со мной»

Як передає Politeka.net, в чорно-білому ролику він знявся з дружиною Анжелікою.



Як повідомив сам співак, кліп присвячений до Дня закоханих.

"Я хочу привітати всіх закоханих з їх професійним святом і подарувати нове музичне відео на пісню "Лети зі мною", - підписав ролик Пиріжків.

На кадрах, подружжя гуляє берегом океану, обнімаються, цілуються і роз'їжджають по курортному місту на мотоциклі.



Фрагмент кліпу оцінили численні шанувальники артиста, зазначивши, що вони дуже чекали такого чудового подарунка до Дня закоханих, але були і такі, які не оцінили останню пісні Пирожкова.

"Навіть не знаю плакати чи сміятися, спочатку пиріжків був гумористом і в піснях. Якщо б продовжував у тому ж дусі, був би успіх. Зараз якесь попсове гівно ще й кліп сумовите гівно. Один і той же текст, розвитку в сценарії нуль, і музика така різноманітна що повіситися швидше. Поверніть тру пирожкова!!! Зі святом", "Побоююся робити голосніше, а то наздожене любов сусідів", Не сприймається)))душа вимагає сміху)", "Ти це серйозно?!Співай краще по-приколу Алкоголічку!" - писали під його постом.





Раніше ми повідомляли, що дружина співака, Анжеліка поділилася свіжими кадрами, на яких з'явилася в яскравому вбранні. На ній комбінезон чорного кольору, вигідно підкреслив струнку фігуру.

Анжеліка вирішила додати спокусливу "родзинку", не надівши спідньої білизни. Від зони декольте неможливо відвести погляд.

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