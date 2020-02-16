Українська співачка Джамала опублікувала серію фото в яскравому образі

Знаменитість поділилася знімками, на яких позувала на ліжку, в своєму Instagram, пише Рoliteka.net.

Зірка постала у вбранні синього кольору з принтом і зеленими вставками, схожими на кишені.

Красуня відкинула наряд, щоб продемонструвати стрункі ніжки в колготках. Артистка доповнила ніжний образ грубими чорними черевиками, а завершила - сережками-кільцями.

Джамала гладила себе по ніжці, або відкидалася на спику ліжка, посміхалася і була загадковою.

Простирадла на старому, з іржавими бильцями, ліжку були шовковими і червоними. Можна помітити позаду зірки цікаву деталь - прозорий ліфчик.

"Всім гарних вихідних! 😘", - підписала знімок співачка.

За годину публікація Джа зібрала понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Яка Ви прекрасна😍 І який вже животик, аааааай🙈❤️", "😻 А який животик", "Шикарна", "Пташка😻", "Ви чарівність, Джа! 💙❤🥰", "😍😍😍😍 а що за плаття на Вас?❤️❤️❤️", "Наша ♥️♥️♥️", ""Ви вагітна? 😲", "така легка й чарівна", "Красуня 😘", "Клас, ви просто чарівна, на всі сто 🙌", "Красуня наша. Така ніжна", "І ти красуня !! 😍", " ти знову вагітна? ❤️ "," 🌷 Красуня королева🌹 Джамала👑🌞🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💝 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, днями Джамала зізналася, що вагітна вдруге. Вона опублікувала фото з чоловіком і сином, в якому і розповіла радісну новину.

На знімку Джа позувала в рожевій кофтинці і бежевих брюках, її волосся розвіяв вітер. Жінка посміхалася і приклала руку до живота.

Вона притулилася до чоловіка, який поцілував її в голову. При цьому чоловік тримав сина.

Раніше ми писали, що Джамала зізналася, що показала чоловікові тест на вагітність, тільки той не поспішав відразу стрибати від щастя.

"Він сказав: "Ні, ще не буду радіти, треба піти до лікаря, щоб він підтвердив", - поділилася Джамала.

Вже після підтвердження чоловік Джамали не приховував емоцій.

"Він дуже радів. Сказати, що його очі світилися, – нічого не сказати", - розповіла артистка.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

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