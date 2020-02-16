Українська модель і артистка "Кварталу 95", Валерія Товстолес, опублікувала новий знімок, поставши в спокусливому образі

Красуня позувала у білій маєчці, під якою немає нижньої білизни, пише Рoliteka.net.

Апетитні принади красотки пробивалися крізь білий тонкий одяг. Зверху зірка одягла піджак, який явно не підійшов їй за розміром.

Тонку талію підкреслили блакитні джинси на високій посадці.

Артистка сховала очі під чорною кепкою. Образ доповнювали аксесуари і яскравий манікюр.

Українська знаменитість дивилася в камеру, виставивши пухкі губи. На дівчину можна дивитися вічно.

"ЦЕ ВСЕ НЕ ЧЕСНО ! 🤯😍 У мене вже три місяці немає лайків! Я їх не бачу! І це так не справедливо, що дотепер вони є! У кого вже теж немає кількості лайків під фото ?", - запитала красуня у підписників.

Пост за годину зібрав майже 800 лайків і трохи коментарів.

"У тебе під цією фоткою 177 лайків) питай, якщо шо)", "я можу подивитися, але мене бісить що твої лайки я не можу побачити )", "Немає 🙁", "правильно, нема чого в чужі лайки заглядати )", "Є, але не оновлювала програму🤷🏼♀️", "У мене поки є 😄 Давай мінятися)))", "Красуня 😘😘😘😘😘😘💕💕💕", " А я бачу 😐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес відвідала Берлін. За її словами, їй сподобалося, що німці не дивляться один на одного, не порушують особисті межі. Крім цього, її вразила свобода прояви особистості, яка виражається у молоді у кольоровому волоссі, вільному стилі одягу і відсутністі мейкапу.

Шанувальники оцінили розповідь артистки. За кілька годин фото зібрав близько тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Валерія Товстолес позувала поблизу, демонструючи риси обличчя, а також красиві вії і макіяж.

На фото красуня посміхалася, трохи прикусивши язика. Вона демонструвала ідеально білі зубки. Крім того, як зазначила модель в пості, її нові вії обрамляють очі і додають їй природної краси.

Акуратна стрілка на очах робить їх трохи лисими, хитрими.

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