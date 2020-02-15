Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами зірки, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька яасов тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.

На фото співачка в рожевих штанях, кросівках і білій кофті позує сидячи, ніби приготувавшись до бігу. Шанувальники, цілком природно, не пройшли повз і засипали Дорофєєву компліментами.

Не так давно артистка здивувала кадрами в тому самому новому іміджі, який, на думку багатьох шанувальників, перетворив зірку в міні-копію Біллі Айлиш. Деякі користувачі Instagram відзначили якусь схожість між артистками.

На новому відео Надя показала, як лежить у ліжку, після чого в халаті йде у ванну, а потім вона показала, як наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці, як завжди, не обійшлося без чашечки кави латте. Цей напій є улюбленим у співачки.

"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією. Шанувальники тут же прокоментували відео, помітивши не тільки звички Наді, але ще і кавовий напій.

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