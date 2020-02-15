Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram
цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.
Демі Роуз в одній білизні показала свої найкращі сторони: ракурс для дорослих
Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю: "Справжня богиня"
Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
Юна дочка Артура Пирожкова показала себе в бікіні, батько не витримав: "Яка ти..."
Як відомо, нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.
Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами зірки, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька яасов тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.
На фото співачка в рожевих штанях, кросівках і білій кофті позує сидячи, ніби приготувавшись до бігу. Шанувальники, цілком природно, не пройшли повз і засипали Дорофєєву компліментами.
Не так давно артистка здивувала кадрами в тому самому новому іміджі, який, на думку багатьох шанувальників, перетворив зірку в міні-копію Біллі Айлиш. Деякі користувачі Instagram відзначили якусь схожість між артистками.
На новому відео Надя показала, як лежить у ліжку, після чого в халаті йде у ванну, а потім вона показала, як наносить крем на обличчя, одягається і фарбується. В кінці, як завжди, не обійшлося без чашечки кави латте. Цей напій є улюбленим у співачки.
"Всім гарного дня", - побажала знаменитість під публікацією. Шанувальники тут же прокоментували відео, помітивши не тільки звички Наді, але ще і кавовий напій.
Нагадаємо, Дорофєєва без штанів засвітила зайве прямо на сцені
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила красою разом з мамою
Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала жаркий вечір без Дантеса