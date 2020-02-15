Ні про який розрив мова не йде

Российсская співачка Христина Орбакайте вирішила поставити крапку навколо чуток про те, що її сімейне життя з американським бізнесменом Михайлом Земцовим тріщить по швах

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дочка Алли Пугачової поділилася фотографією з чоловіком і підписала її «Христина+Міша =❤️💋»

На знімку, зробленому на тлі океану серед пальм, пара виглядає спокійною і щасливою.

«Нехай любов береже Ваш союз, Ви така гарна пара!», «Христина, щастя Вам, миру і кохання вашій родині! Ви супер», «Нескінченного щастя і любові вашій красивій сім'ї!», «Окуляри вогонь, як і їх володарка, та й чоловік поруч нічого собі так! Красива пара, щастя вам і любові!!!», «Офігіти як схожі», – пишуть у коментарях шанувальники артистки.

Раніше ми розповідали про те, що для Христини шлюб із Михайлом став першим офіційним. До цього вона жила в цивільному шлюбі зі співаком і композитором Володимиром Пресняковим, від якого народила сина Микиту, і чеченським бізнесменом Русланом Байсаровим, батьком її середнього сина Дені.

Пара познайомилася в Майамі на дні народження співака Ігоря Ніколаєва. Михайло Земцов не знав, що Орбакайте – успішна співачка. Сам він – лікар-стоматолог за фахом, який володіє прибутковою клінікою в Майамі. Його батьки емігрували з СРСР, але сам він народився і виріс у США.

Закохані одружилися 9 березня 2005 року. 30 березня 2012 року у подружжя народилася дочка Клавдія. Зараз сім'я живе на дві країни: Орбакайте працює в Росії, а Михайло веде бізнес в США.

За словами Філіпа Кіркорова, Христина давно на межі розлучення. Всьому виною два фактори: напружений гастрольний графік і життя на дві країни. Земцов більшу частину свого життя проводить саме в Америці, а ось Христина «розривається» на три сторони. За чутками, саме з цієї причини Михайло став «гуляти від жінки» з громадянкою США Марілл.

Проте, як бачимо з останніх фото, подібні розмови – не більше, ніж плітки заздрісників.

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