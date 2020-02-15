Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з пухлиною мозку, отримала надію на те, що важке захворювання вдасться перемогти

Причиною для оптимізму можуть стати останні новини з Білорусі, де медики та вчені виявили ефективний підхід до лікування агресивного захворювання, передає телеканал «Мир 24».

У стінах Білоруського державного університету почали випуск препарату «Темодекс», над створенням якого сім років працювали три десятки вчених і лікарів.

За словами завідуючої лабораторією НДІ фізико-хімічних проблем БГУ Тетяни Юркштович, це перша в світі гідрогелева терапевтична система для локальної хіміотерапії пухлин головного мозку високого ступеня злоякісності.

Іншими словами, вчені створили гель, просочений хіміопрепаратом, що наноситься на місце видаленої пухлини. Він повільно розчиняється і вивільняє темозоламід, який вбиває ракові клітини.

Препарат використовується як доповнення до основного лікування і покликаний запобігати рецидиву пухлини.

нові ліки вже випробували на людях. У лікарні швидкої допомоги лікування ним пройшли близько півсотні пацієнтів з гліобластомою, і результат вразив лікарів. Вони повідомили, що їм вдалося домогтися збільшення тривалості життя людей з цим діагнозом до двох років, що є дуже хорошим показником при такій агресивній пухлині.

Як відомо, у Анастасії Заворотнюк діагностували пухлину мозку в останній стадії незабаром після народження дочки Міли. Зірку прооперували в Європі, після чого актрису поклали на лікування в московську клініку. Тоді ж поповзли чутки, що вона перебуває між життям і смертю.

Рідні актриси, втомившись від фейків в ЗМІ і соцмережах, створили аккаунт в Instagram, в якому спростовує неправдиву інформацію.

Раніше ми писали, що 24-річна дочка Анастасії Заворотнюк Ганна планує прийти на передачу Андрія Малахова «Прямий ефір», щоб прояснити всі запитання з приводу хвороби своєї матері і розвіяти численні чутки на цю тему. Можливо, цей випуск шоу стане першим, на якому буде представлена офіційна інформація про хворобу зірки і про хід її лікування.

Нагадаємо, відомий артист розповів всю правду про хвору на рак Заворотнюк.

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