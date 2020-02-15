18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала шанувальників черговим гарячим кадром

Дівчина навчається в нью-йоркській школі дизайну Парсонс і там же робить кар'єру моделі, передає Politeka.

Тому досить часто на сторінці дівчини у Instagram з'являються фото зі зйомок, у стильних і дорогих образах, на яких красуня демонструє фігуру і вміння триматися перед камерою.

На новому знімку, опублікованому в мережі, дівчина постала в дуже відвертому образі. На ній оригінальна майка з ланцюжків, надіта на голе тіло, а зверху Софія накинула жакет, який, втім, не приховує відсутність бьстгальтера.

Модель обійшлася без аксесуарів, але ретельно продуманий образ видають непомітний макіяж й акуратний манікюр. На знімку вона виглядає впевненою в собі і трохи зухвалою.

«Скоро з'явиться новий сингл», – підписала знімок Софія англійською мовою.

Як відомо, внучка легендарної артистки займається музикою і вже випустила кілька треків.

Перш, ніж вступити до школи дизайну в Нью-Йорку, вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні.

У США у вільний від навчання і зйомок час дівчина любить приділяти прогулянокам. Серед місць, куди вона найчастіше відправляється, – Вашингтон парк, район Сохо, виставки в музеях, ресторани The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone.

Раніше ми розповідали, що Софія Євдокименко показала новий образ на вулицях Нью-Йорка. Вона позувала у чорному піджаці та світлій сукні. Дівчина вирішила обійтися без білизни. Чорно-білий знімок вийшов досить вражаючим й атмосферним.

Нагадаємо, довгонога онука Ротару вразила українців відвертим міні.

Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару розкинула руки в спокусливій позі на дивані.

Також Politeka повідомляла, що Соня Євдокименко похвалилася розкішним тілом.