18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала шанувальників черговим гарячим кадром
Дівчина навчається в нью-йоркській школі дизайну Парсонс і там же робить кар'єру моделі, передає Politeka.
Тому досить часто на сторінці дівчини у Instagram з'являються фото зі зйомок, у стильних і дорогих образах, на яких красуня демонструє фігуру і вміння триматися перед камерою.
На новому знімку, опублікованому в мережі, дівчина постала в дуже відвертому образі. На ній оригінальна майка з ланцюжків, надіта на голе тіло, а зверху Софія накинула жакет, який, втім, не приховує відсутність бьстгальтера.
Модель обійшлася без аксесуарів, але ретельно продуманий образ видають непомітний макіяж й акуратний манікюр. На знімку вона виглядає впевненою в собі і трохи зухвалою.
«Скоро з'явиться новий сингл», – підписала знімок Софія англійською мовою.
Як відомо, внучка легендарної артистки займається музикою і вже випустила кілька треків.
Перш, ніж вступити до школи дизайну в Нью-Йорку, вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні.
У США у вільний від навчання і зйомок час дівчина любить приділяти прогулянокам. Серед місць, куди вона найчастіше відправляється, – Вашингтон парк, район Сохо, виставки в музеях, ресторани The Mercer Kitchen, Balthazar. Friday, Cipriani Downtown, Carbone.
Раніше ми розповідали, що Софія Євдокименко показала новий образ на вулицях Нью-Йорка. Вона позувала у чорному піджаці та світлій сукні. Дівчина вирішила обійтися без білизни. Чорно-білий знімок вийшов досить вражаючим й атмосферним.
Нагадаємо, довгонога онука Ротару вразила українців відвертим міні.
Як повідомляла Politeka, юна онука Ротару розкинула руки в спокусливій позі на дивані.
Також Politeka повідомляла, що Соня Євдокименко похвалилася розкішним тілом.