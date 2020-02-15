Співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, гастролюючи по Росії, працюють на її президента Володимира Путіна



Таку заяву зробив продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Обозревателю.

За його словами, своїми виступами в РФ вони допомагають агресору.

"Вони допомагають агресору проти України. Виникає питання, хто вони такі? Я вам скажу – вони проти України. Клянуся, я не знаю, чим вони зараз займаються в Росії. Ви можете в це не вірити. Я чув, що Лобода народила дитину, і все. Навіть забув, що вони співають. Пам'ятаю перші альбоми Лорак, а зараз взагалі не стежу. Вона мені як артистка, яка в період агресії співає для агресора – не цікава. Вибачте, для мене її не існує", – запевнив він.

Також він пояснив, з чим пов'язана популярність співачок в Україні.

"Якщо б Гітлер записав крутий реперський альбом, його б теж слухали. У вас є сумніви? Люди роблять те, що вони хочуть робити. Це з одного боку. А з іншого – ми говоримо про людській масі, яка дуже різноманітна. Така вибірка населення України, і нічого з цим не поробиш", – резюмував Кондратюк.

Раніше продюсер негативно висловився про організації концертів проросійських артистів в Україні.

Його довела до сказу інформація про те, що скандально відомі російські музиканти Олександр Сєров і Валерій Сюткін планують виступити в Києві.

Продюсер назвав "хворими на голову продажними тварюками" людей, які займаються організацією концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткіна в столиці.