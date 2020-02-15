Співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, гастролюючи по Росії, працюють на її президента Володимира Путіна
Таку заяву зробив продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю Обозревателю.
За його словами, своїми виступами в РФ вони допомагають агресору.
"Вони допомагають агресору проти України. Виникає питання, хто вони такі? Я вам скажу – вони проти України. Клянуся, я не знаю, чим вони зараз займаються в Росії. Ви можете в це не вірити. Я чув, що Лобода народила дитину, і все. Навіть забув, що вони співають. Пам'ятаю перші альбоми Лорак, а зараз взагалі не стежу. Вона мені як артистка, яка в період агресії співає для агресора – не цікава. Вибачте, для мене її не існує", – запевнив він.
Невістка Пугачової без сорому зняла штани й показала, чим спокусила зіркового чоловіка: "Прям ураган"
Дорослі діти Кравець, Кошового та інших зірок «Квартал 95» вразили зовнішністю: яскраві кадри
Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі: «з'явиться на...»
Доросла дочка Асмус і Харламова вразила зовнішністю: "Копія..."
Також він пояснив, з чим пов'язана популярність співачок в Україні.
"Якщо б Гітлер записав крутий реперський альбом, його б теж слухали. У вас є сумніви? Люди роблять те, що вони хочуть робити. Це з одного боку. А з іншого – ми говоримо про людській масі, яка дуже різноманітна. Така вибірка населення України, і нічого з цим не поробиш", – резюмував Кондратюк.
Раніше продюсер негативно висловився про організації концертів проросійських артистів в Україні.
Продюсер назвав "хворими на голову продажними тварюками" людей, які займаються організацією концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткіна в столиці.
Нагадаємо, Олександра Сєрова розстріляли під Москвою: з'явилося термінове звернення.
Як повідомляла Politeka, любитель Путіна зібрався з концертом до Києва: «Провів анексію блискуче».
Також Politeka писала, що син любителя Путіна Табакова розважається в центрі Києва, такого їм не пробачать.