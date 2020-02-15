Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко продовжує завалювати свій Instagram яскравими фото, зробленими під час відпочинку

Як відомо, 29-річна теледіва Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за російського музиканта Влада Топалова і перебралася жити в РФ, досить активно веде свою Instagram-сторінку. і часто радує

На ній вона ділитися з шанувальниками то душевними зізнаннями, то спільними фотосесіями з чоловіком, а також розповідає про своїх нових проектах. Але більше всього Тодоренко обожнює ділитися своїми секретами на тему материнства, так як рік тому вона народила синочка Майка, пише Рoliteka.net.

В цей раз Регіна вирішила показати черговий кадр з відпустки, зроблений на Мальдівах. Так, на свіжому фото вона зображена на пляжі на тлі білосніжного піску і блакитних хвиль в купальнику світло-гірчичного відтінку. На голову Тодоренко намотала рушник. В кадрі телеведуча позує зі схрещеними ногами і з книжкою в руці. Також на фото помічена інша дівчина, очевидно, її подруга.

«Регіна і Влад ви самі круті і правильні батьки 👏👏👏вашому синові вирости здоровим, сильним духом чоловіком, а вам любові нескінченної ❤️», «Дуже красиве фото»,

«Як ніби вагітна на багатьох фотках?!))», - пишуть в коментарях.

Раніше Регіна вирішила розповісти про якісь подробиці свого минулого особистому житті, ще до Влада Топалова.

"Я перший раз поцілувалася в шостому класі. Поцілунок був невинний, в засос. В 8 у мене був хлопець хуліган, потім у 8 класі був ще один хлопець постарше, з 11-го", - зазначила Тодоренко.

Після Регіна також зазначила, що далеко не всі її відносини можна назвати вдалими. Як виявилося, за одного з головних красенів школи їй довелося боротися з конкурентами, після чого у майбутньої зірки знизилася самооцінка.

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