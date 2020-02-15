Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко продолжает заваливать свой Инстаграм яркими фото, сделанными во время отдыха

Как известно, 29-летняя теледива Регина Тодоренко, которая вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова и перебралась жить в РФ, достаточно активно ведет свою Instagram-страницу. и часто радует

На ней она делиться с поклонниками то душевными признаниями, то совместными фотосессиями с мужем, а также рассказывает о своих новых проектах. Но больше всего Тодоренко обожает делиться своими секретами на тему материнства, так как год назад она родила сынишку Майка, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска, сделанный на Мальдивах. Так, на свежем фото она запечатлена на пляже на фоне белоснежного песка и лазурных волн в купальнике светло-горчичного оттенка. На голову Тодоренко намотала полотенце. В кадре телеведущая позирует со скрещенными ногами и с книгой в руке. Также на фото замечена другая девушка, очевидно, ее подруга.

«Регина и Влад вы самые крутые и правильные родители 👏👏👏вашему сыну вырасти здоровым, сильным духом мужчиной, а вам любви бесконечной ❤️», «Очень красивое фото»,

«Как будто беременная на многих фотках?!))», - пишут в комментариях.

Ранее Регина решила рассказать о неких подробностях своей прошлой личной жизни, еще до Влада Топалова.

"Я первый раз поцеловалась в шестом классе. Поцелуй был невинный, в засос. В 8 у меня был парень хулиган, потом в 8 классе был еще один парень постарше, из 11-го", - отметила Тодоренко.

После Регина также отметила, что далеко не все ее отношения можно назвать удачными. Как оказалось, за одного из главных красавцев школы ей пришлось бороться с конкурентками, после чего у будущей звезды понизилась самооценка.

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