Відома російська співачка Глюкоза підкорила мережу відвертим танцем, який виконала на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, зірка під час відпочинку вирішила влаштувати відверті танці в одному купальнику. Звернемо увагу, що вона танцює під пісню, яку нещодавно випустила сама. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ось це тіло!», «той випадок, коли не вмієш танцювати, але впевненість у зворотному бере верх», «красиво», «красу», «що за судоми», «вона зійшла з розуму?», «Наташка смалить», «вогонь», - пишуть вони.

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«Подбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам потрібно жити. (с) Джим Рон. Дякуємо за фото…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Глюкоза стоїть на голові, жлегантно розставивши при этомноги. А оскільки дівчина була в короткому топі і білизна, було важко не помітити її розкішні форми. Про це жеговорят і її прихильники.

«Боже, які неймовірні форми», «Молодчинка», «ого, які форми», «так виглядає кайф», «які вигини, важко відірватися», «божественний вигляд», - пишуть вони.

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