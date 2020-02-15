Стосунки пари більше не будуть такими, як раніше

Відносини між Меган Маркл і принцом Гаррі змінилися після того, як пара переїхала до Канади

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі People.

Посилаючись на свої джерела, журналісти стверджують, що пара стала ще міцнішою.

«Вони без розуму від любові і дуже ніжні один з одним», - зазначив друг сім'ї.

Крім того, джерело журналістів розповів, що головними пріоритетами для Маркл, так і для Гаррі стали сімейне щастя і син Арчі.

«Він щаслива дитина — постійно сміється. Арчі і Гаррі чудово проводять час разом, а Меган — приголомшлива мати. Вона про нього піклується», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, герцоги Сассекські звільнили 15 співробітників і закрили офіс в Букінгемському палаці.

Певно, родина не повернеться до Великої Британії, щоб жити. Хоч раніше вони заявляли, що будуть жити на два будинки - Англію і Північну Америку. Тепер же, швидше за все, вони будуть приїжджати в Англію тільки, щоб погостювати у родичів.

Звільнення всіх співробітників стало останнім кроком Гаррі і Меган після сенсаційного оголошення про переїзд в Північну Америку.

Також ми писали, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Канаду, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довелося шукати їм заміну.

Днями Кейт і Вільям відвідали оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо в компанії принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз.

За словами експертів, на зазначеному заході пройшла прем'єра нового складу «чудової четвірки».

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним вбранням, такою герцогиню ще не бачили.