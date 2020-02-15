Відносини між Меган Маркл і принцом Гаррі змінилися після того, як пара переїхала до Канади
Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі People.
Посилаючись на свої джерела, журналісти стверджують, що пара стала ще міцнішою.
«Вони без розуму від любові і дуже ніжні один з одним», - зазначив друг сім'ї.
Крім того, джерело журналістів розповів, що головними пріоритетами для Маркл, так і для Гаррі стали сімейне щастя і син Арчі.
Кароль влаштувала в одній білизні фотосесію на підлозі: "Позаздрить навіть Каменських"
Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю: "Справжня богиня"
"У кого він перетворився?": Гончарук вляпався у новий скандал через пікантні фото, українці киплять
Кіркоров жорстко зганьбився на «Оскарі», Ді Капріо не витримав: «як дівчинка-фанатка»
«Він щаслива дитина — постійно сміється. Арчі і Гаррі чудово проводять час разом, а Меган — приголомшлива мати. Вона про нього піклується», - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, герцоги Сассекські звільнили 15 співробітників і закрили офіс в Букінгемському палаці.
Певно, родина не повернеться до Великої Британії, щоб жити. Хоч раніше вони заявляли, що будуть жити на два будинки - Англію і Північну Америку. Тепер же, швидше за все, вони будуть приїжджати в Англію тільки, щоб погостювати у родичів.
Звільнення всіх співробітників стало останнім кроком Гаррі і Меган після сенсаційного оголошення про переїзд в Північну Америку.
Також ми писали, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Канаду, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довелося шукати їм заміну.
Днями Кейт і Вільям відвідали оборонно-медичний реабілітаційний центр Стенфорд Хол в Лафборо в компанії принца Чарльза і його дружини Камілли Паркер-Боулз.
За словами експертів, на зазначеному заході пройшла прем'єра нового складу «чудової четвірки».
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівській сім'ї не приховати скандал.
Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним вбранням, такою герцогиню ще не бачили.