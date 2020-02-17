В інтернет-мережі назвали топ найбільш відомих розлучниць з Голлівуду, які побудували своє щастя на нещасті інших

Про це повідомляє Clutch.

Так, першою йде Анджеліна Джолі. Її по праву називають найвідомішою розлучницею, адже в 2005-му вона розбила одну з найкрасивіших пар Голлівуду - Бреда Пітта і Дженніфер Еністон.

Вона познайомилася з уже колишнім чоловіком на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». Сама Джен дізналася про зраду з ЗМІ, але вчинила мудро: розлучилася з чоловіком тихо і без сцен.

Також у рейтинг потрапила і сама Еністон. Так, в 2010 році вона познайомилася з Джастіном Теру, коли вони знімалися у фільмі «Пристрасть до зміни місць». На той момент чоловік був вже зайнятий – 14 років проживав зі стилістом Хайді Бівенс в цивільному шлюбі. Однак і з Еністон узаконити шлюб ще не довелося, хоча обом вже давно за 40.

Далі в списку розташувалася Міла Куніс. Дівчина познайомилася з Ештоном Катчером на зйомках серіалу «Шоу 70-х» у 1998 році. Тоді їй виповнилося лише 14, а її партнеру було 19. Через роки, в 2012 вони оголосили про роман. А через три роки зіграли весілля. Зараз вони виховують двох дітей – дочка Уайетт Ізабель і сина Димитрія Портвуда.

Як повідомлялося раніше, Віра Брежнєва, Анна Сєдокова та Альбіна Джанабаєва повели своїх чоловіків у інших жінок. Їх часто називають у суспільстві разлучницами, хоча самі вони стверджують, що просто боролися за своє щастя. Давайте розглянемо топ найзнаменитіших пар, чиї чоловіки були «відведені» у іншої.

Про роман Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої заговорили після того, як в 2002 році блондинка приєдналася до «ВІА гри». Але тоді Меладзе був одружений на Яні Сум, а Віра ще тільки збиралася заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана, від якого після, у 2009 році співачка народила доньку Сару.

Нагадаємо, Брежнєва в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася лише одна

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