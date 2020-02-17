26-річна Алла Добкіна, дочка українського політика Михайла Добкіна, похвалилася ідеальними формами, показавши спекотні танці

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram пікнтними кадрами (щоб подивитися, проскрольте вниз). Алла постала на одній з вечірок в чорному облягаючому платті з неймовірно спокусливим величезним вирізом на грудях. Дівчина без тіні збентеження посвітила "м'ячиками" на камеру, виляючи стегнами під старий хіт групи "ВІА Гра". Добкіна доповнила ефектний образ прикрасами й помітним макіяжем.

"Прощайте і не виконуйте 🤣🤞🏼", - підписала відео відома українка.

Коментуючі засипали Аллу компліментами. Менш ніж за добу шанувальники поставили понад 10 000 "сердечок".

"Клас ! Хороша і на Танцполі і на Боксерському Ринзі ! 👏👏👏💞"

"ТОП🔥"

"😍 Аллуся! Красуня!"

"Відвал всього"

Раніше ми повідомляли, Добкіна активно ділиться в соцмережі знімками зі своїх поїздок. Нещодавно вона відпочивала в Дубаї і виставила напоказ розкішне тіло в бікіні. Волога Алла постала в пікантній позі в купальнику "пляшкового" відтінку. Дівчина вибрала найвдаліший ракурс і зняла себе зверху, посвітивши на камеру пружними принадами, "осиною" талією та стрункими ніжками.

Крім того, ми розповідали, Алла підкорила мережу, виставивши фото без нижньої білизни. Дівчина постала в "повітряному" довгому парео синього кольору на тропічному пляжі.

"Спасибі @dot.brand за мій наряд😘💋 і мамі за ноги😂😘", - підписала фото Алла. В коментарях відгукнувся її батько Михайло Добкін, який назвав дочку "чаплею".

Зазначимо, Алла виховує однорічного сина і часто ділиться знімками з ним. Нещодавно кадр, на якому вона ніжно обіймає білявого малюка, загорнутого в ковдрочку, розчулив мережу.

"Боже, яке ж диво!"; "Який він милаха"; "Диво просто"; "Буся"; "Пташеня"; "Солодкий хлопчик", - писали в коментарях.

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