24-річна зірка Жіночого кварталу Лера Товстолес сколихнула публіку, похвалившись ідеальним тілом

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в спокусливому образі. На блондинці червоний гольф, який "тісно" обтягнув її ідеальні форми. Без тіні збентеження Лера задерла гольф з одного боку, засвітивши нижню білизну - широку гумку від трусиків малинового кольору.

Пишна зачіска, природний макіяж і червоний лак на нігтях доповнили образ красуні. До речі, вона розпустила волосся, злегка його підкрутив. А для більшої пікантності Лера зобразила грайливість на обличчі, відкривши рот і зухвало дивлячись прямо в камеру.

Дівчина вирішила дати кілька порад шанувальницям, як привести себе в форму після бурхливих вихідних перед робочим тижнем.

"Зараз у мене мало вільного часу, але я все одно намагаюся залишити час на свої хобі і тусовки ), але коли так багато всього, складно виглядати красиво і повною сил. Після перельотів ідеально підійде гідромасаж... Це масаж потоком води у ванній, ви лягаєте в теплу воду з морською сіллю, перед цим випиваєш чайок і насолоджуєшся інтенсивним масажем. Після процедури гідромасажу, я відчуваю себе, як після курортного спа. Знімає набряклість, втому, спазми. У цьому ж салоні я роблю щастя для волосся, поки це ідеальна процедура для моїх тонкого і освітленого волосся. Тканинні маски і патчі, завжди можна знайти в моєму холодильнику) Йога допомагає мені розім'яти і потягнути тіло, налаштуватися на здоровий дух і відчувати себе в тонусі. У понеділок потрібно входити правильно, приділяючи собі час, щоб зарядитися на новий тиждень ❤️", - поділилася секретами краси Лера.

Шанувальники за лічені хвилини встигли поставити 300 "лайків" під цим фото, "вимагаючи, щоб хтось зупинив" зірку.

Раніше ми повідомляли, безсоромна Товстолес підкорила публіку кадром в майці без нижньої білизни. Крізь білу тканину проступають силуети пружного бюста блондинки, але це, очевидно, її ніяк не турбує.

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