Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою
Як повідомляє видання The Sun, телеведучу і актрису Керолайн Флек знайшли мертвою в її лондонській квартирі. У поліції повідомили, що вона покінчила з собою.
40-річна Керолайн повинна була постати перед судом у березні за звинуваченням у нанесенні побоїв своєму хлопцеві, а ввечері 15 лютого друзі та близькі телеведучої дізналися про її смерті.
Зазначимо, що трагедія трапилася всього через день після того, як її коханий Льюїс Бертон публічно зв'язався з нею, незважаючи на заборону суду.
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«Ми можемо підтвердити, що наша Керолайн померла 15 лютого. Також ми просимо пресу поважати приватне життя родини в цей важкий час», – заявили рідні Керолайн Флек.
14 лютого, незважаючи на судовий розгляд, її молодий бойфренд, Льюїс оголосив про любов до Керолайн в Instagram. Він опублікував їх спільне фото і написав, що любить її.
Цікаво, що в 2009 році у Керолайн був роман з принцом Гаррі. Їх познайомили спільні друзі. Однак принцу і телезірці довелося розлучитися після того, як про їхні стосунки дізналася преса. Пізніше Гаррі одружився на американській актрисі Меган Маркл, з якою він живе в Канаді.
Нагадаємо, що помер британський актор Рафаель Коулман у віці 25 років. Як повідомив його вітчим Карстен Дженсен на своїй сторінці в Фейсбук, Рафаель втратив свідомість під час ранкової пробіжки і помер. Чоловік зазначає, що у Коулмана не було явних проблем зі здоров'ям, тому незрозуміло, що призвело до смерті такого молодого хлопця.
Рафаель Коулман був відомий завдяки ролі у фільмі «Моя жахлива няня». Там він зіграв Еріка Брауна. Компанію йому склали Емма Томпсон і Колін Ферт. Крім цього, Коулман знімався у фільмі з Міллою Йовович «Четвертий вид». Він навіть отримав нагороду на Фестивалі британського незалежного кіно, де його визнали найкращим молодим актором року.
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