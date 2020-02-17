В воскресенье, 16 февраля, состоялся пятый эфир слепых прослушиваний шоу "Голос країни". Чем запомнился выпуск, читайте далее

Прежде всего, на сцену вышла 20-летняя Мария Кондратенко, которая играла в сериале «Школа», пишет Рoliteka.net.

Девушка участвовала в первом сезоне «Голос. Діти» и была в команде Олега Скрипки. В этот раз девушка сумела покорить кресло Потапа и Насти.

Львовянка Тоня Сова рассказала о проблемах с весом. Девушка довела себя до исхудания. Соня сумела развернуть кресло Монатика, благодаря исполнению песни «Stay».

Стоит отметить, что Тина Кароль поддержала участницу, едва сдерживая слезы.

Несовершеннолетняя Мариам Жордания приехала из Грузии. Девушка развернула кресла Тины Кароль, Потапа и Насти. Участница выбрала последних.

При этом Дан Балан сообщил, что его тянет к Мариам, ведь в ней много тепла, а он холодный.

Футболист Вахтанг Вахтангишвили выбрал команду Насти и Потапа. Парень исполнил песню "Незабудка" исполнителя Тимы Белорусских.

16-летняя Зоряна Атлас пришла на проект, за полгода до этого, пережив инсульт. Врачи говорил, что девушка не сможет петь, ведь это большая нагрузка на сосуды.

В итоге во время исполнения песни Andra Day «Rise up», она равзвернула кресла всех тренеров и выбрала Монатика.

Подруга ресторатора Даниэля Салема, который также приходил на прослушивание, Алена Крутиенко, поет в одном из его заведений в Одессе.

Она выбрала команду Потапа и Насти.

Украинская певица Оля Цибульская пришла ради розыгрыша тренеров. Она исполнила хит «Чекаю. Цоьм» и развернула кресла Тины Кароль, Потапа и Насти, Монатика. Отметим, звезда вышла на сцену сыном.

Программист Максим Перепелица разрабатывает игры для компьютеров и мобильных телефонов. На сцену он вышел впервые. Парень является музыкантом-аматором.

Программист исполнил хит Billie Eilish «Bad guy». В результате к нему развернулись Потап и Настя, а также Монатик. В итоге аматор выбрал первых.

Сын священника из села Константиновка (Донецкая область) покорил тренеров, исполнив песню «Dancing with the stranger». В итоге парень выбрал команду Монатика.

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