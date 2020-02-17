Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

В цей раз, Брежнєва заінтригувала прихильників новим роликом, показавши незвичайне хобі. У Инстаграме зірки у відео можна помітити, як співачка виконує емоційний і ніжний тані.

Основний акцент під час танцю був поставлений на вродженою уважності і координація. Пікантності виконанням надає звичайний вбрання артистки – зірка виступила в простій білій сукні вільного крою.

«Танець - це більше ніж рух. Це історія та емоції, передані тілом, без слів в саме серце. Танці для мене - ще одна мова любові. Я ніколи не вчилася танцювати, але в концерті хотілося виразити емоцію саме так. А як танцюють професіонали - дивіться: Другий випуск шоу Dance Революція 💣 нові учасники , нові стилі. Хто вам найбільше запам'ятався після першого епізоду?», – написала сама віра під новим постом.

«Стільки всього відбувається останнім часом... Так воно стрімко біжить.. І ще більше змушує замислитися над його цінністю. Над цінністю людського життя. Над посланнями зверху, які ми не можемо розшифрувати, але інтуїтивно кожен робить свої висновки.

Як важливо не просто проживати життя, а повноцінно жити кожну хвилину. Якісно і усвідомлено. Відчувати любов всередині і зовні.

Щедро ділитися нею з тими, хто приймає. Дорожити близькими Піклуватися про свою сім'ю. Не витрачати час на те, що не приносить задоволення. Трудитися, досягати майстерності, надихатися і надихати. Підтримувати... бо це найцінніше, що навіть на відстані ми можемо дати одне одному.

Спасибі за те, що ви, усвідомлено чи ні підтримуєте мене. ♥️Дякую , що ви зі мною. 🤗», – також раніше звернулася Віра до фанатів.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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