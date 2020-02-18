Сім'я дружини британського принца Гаррі, Меган Маркл, все ніяк не може заспокоїтися

Після того, як герцоги Сасекські заявили про складання з себе повноважень, родичі Меган Маркл активізувалися з новою силою.

Так, зведена сестра герцогині впевнена, що Меган заздрить успіху та положенню дружини принца Вільяма, Кейт Міддлтон.

На думку зведеної сестри, Маркл спеціально оголосила про переїзд у Канаду і самоусунення від виконання королівських обов'язків за день до 38-го дня народження герцогині Кембриджської, пише Joinfo.ua.

Таким чином герцогиня Сасекська показала свою неповагу до королівського протоколу.

Саманта припускає, що її сестра ревнувала до "прекрасної Кейт".

Крім того, родичка Меган впевнена - та заздрить і ідеальном іміджу Кетрін, яка змогла закохати в себе мільйони людей по всьому світу і стати зразком вірної дружини і відмінної матері.

Саманта також не оминула тему спроб Меган Маркл укласти договір з кінокомпанією Walt Disney Company. На думку Саманти, робити це до складення з себе повноважень - необачно. Їй здається, що такі дії колишньої актриси недоречні і передчасні.

Нагадаємо, письменниця Жермен Грір ще в минулому році сказала пророчі слова про герцогів Сасекських.

Письменниця напорочила, що пара може повністю стати невідомою. Зокрема, вона сказала: "Я сподіваюся, що вона втече, але, можливо, вона візьме Гаррі з собою".

Раніше ми писали, що колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою.

Телеведучу і актрису Керолайн Флек знайшли мертвою в її лондонській квартирі.

Зазначимо, що трагедія трапилася всього через день після того, як її коханий Льюїс Бертон публічно зв'язався з нею, незважаючи на заборону суду.

Цікаво, що у 2009 році у Керолайн був роман з принцом Гаррі. Їх познайомили спільні друзі. Однак принцу і телезірці довелося розлучитися після того, як про їхні стосунки дізналася преса.

Нагадаємо також, що Меган і Гаррі після відмови від повноважень позбавилися від стресу. Крім того, принц Гаррі відходом з сім'ї довів, на що здатний заради дружини, тому їх почуття посилилися.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.