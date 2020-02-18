Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників приємною новиною

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Ми чекаємо з нетерпінням, щоб стати частиною міжнародного Фестиваль фільмів Фрібура з нашим новим фільмом ВІЛ "The Hive" ("Вулик" - прим. ред.)», - написала вона.

Зазначимо, судячи по трейлеру, жанр фільму - трилер. Раніше Мер'єм більше знімалася в драматичних або історичних роботах.

Шанувальники з захопленням сприйняли новину. Вони пишуть, що пишаються улюбленою актрисою, і з нетерпінням чекають прем'єри на своїх мовах.

«Красуня», «Браво», «Класно», «Ти приголомшлива», «Прийміть вітання», «найкрасивіша Меріем... Сама чудова жінка», «Не можу дочекатися», «Тобі немає рівних 🔥🔥🔥», «Ух ти!! Так дивно !! Удачі, і я бажаю вам всього найкращого в цьому дивовижному і прекрасному фільмі на фестивалі! Я пишаюся тобою завжди !! Я з нетерпінням чекаю можливості побачити ваш прекрасний і дивовижний фільм The HIVE з перськими субтитрами або дубльований на перській мові!! Я люблю турецькі серіали та фільми! У будь-якому разі, я сподіваюся, що у вас прекрасний день! Багато справжньої чистої любові до тебе!!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі отримала славу після виходу «Чудового століття». У Туреччині артистку відразу назвали еталоном жіночої краси і поставили в один ряд з зірками національного кінематографа.

В образі Роксолани, або Хюррем-султан, Узерлі з'явилася в 99 серіях «Чудового століття». На актрису обрушилася міжнародна слава і велика кількість нагород і премій. Їх число досягло 14. Найбільш престижними з них вважаються телевізійна премія Анталії, статуетка «Золота метелик», нагорода «Зірка року». Зйомки тривали з 2011 по травень 2013 років. А в травні Мер'єм раптово зібралася і виїхала у Берлін. Режисерові довелося замінити Узерлі іншою актрисою – Вахиде Перчин.

Причин, за якими Узерлі раптово пішла з серіалу «Великолепный век», називають кілька. Одна з них, на яку вказує сама актриса, – професійне вигоряння і втому, що супроводжувалася нервовим виснаженням від нескінченних зйомок.

Проте турецькі ЗМІ писали про іншої причини – нібито Узерлі виявилася незадоволеною тим, що її партнер по стрічці Халіта Эргенч отримав значну суму преміальних після продажу прав на трансляцію фільму в Саудівській Аравії. Тоді як Мер'єм, що грала головну роль, не виплатили ні копійки.

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