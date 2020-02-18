37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", підкорила соцмережі незвичайними кадрами

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram чорно-білі фото, на яких постала практично без одягу і без косметики. Судячи по лямці, на Світлані майка. На першому кадрі її обличчя з легкою усмішкою крупним планом, вона притиснула руку до щоки, а погляд опустила вниз. На зап'ясті красується тонка нитка з намистинами. Другий кадр вийшов злегка розмитим (швидше за все, так і було задумано). Актриса задерла голову і притулилася до стіни.

Ходченкова підписала кадри словом "mood", що з англійської мови - "настрій".

Більшість фанатів актриси зрозуміли її загадковий "настрій" і розхвалили за креативність. Однак, знайшлися й ті, для яких такий образ - занадто не зрозумілий.

"Без мэйка хороша🌹🔥"

"Якісь фотки нечіткі, незрозумілі🤷‍♀️"

"Свята простота🌟💕"

"МОНА ЛІЗА!!!!!"

"Божественна краса! Світлана, я захоплююся вами🔥"

"Незвичайна актриса 😊"

"Який же ти ангел. Ніжний. Домашній."

Раніше ми повідомляли, довгонога Ходченкова похвалилася кадром із залу, де тренується танцювати на пілоні. Артистка з'явилася в "традиційному костюмі" для пол-денс: топі, шортиках та чобітках на величезному каблуці. Вона зігнулась у спокусливій позі, стоячи на колінах. Такий знімок не змусить нервувати хіба що сліпого.

Також ми розповідали, як Світлана постала погляду прихильників в неймовірно стильному образі. Вона побувала на шоу модного дому "Роберто Каваллі" та сфотографувала себе в чорному топі, який "тісно" обтягнув її пружні принади, брюках з високою талією і шкіряному піджаку. Гострокінцеві туфлі, сумочка, злегка розтріпана зачіска й ніжний макіяж доповнили образ красуні.

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