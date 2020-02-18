У тріумф ніхто не вірить

Україну не розглядають в якості вірогідного переможця на пісенному конкурсі Євробачення-2020

Про це пише Сьогодні.

Повідомляється, що Україна втратила позиції у рейтингу букмекерів після завершення другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020.

Незважаючи на те, що до старту конкурсу в Роттердамі майже три місяці, букмекери вже визначилися з фаворитом.

По завершенню першого півфіналу букмекери віддали Україні 11 рядок у рейтингу. Але після того, як стали відомі ще троє фіналістів, наша країна скотилася на 20 місце.

Лідером як і раніше залишається Італія, на другій сходинці – Швеція. Третє місце, як букмекери пророкують, займе представник Російської Федерації.

Як відомо, учасник від України буде визначений вже в суботу, 22 лютого. Але світові букмекери вже прогнозують Україні катастрофу на Євробаченні-2020.

Раніше ми розповідали, що згідно з результатами голосування першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020, у фінал пройшли GO-A, JERRY HEIL і Krutъ.

За результатами другого півфіналу у фінал вийшли TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Як відомо, для того, щоб визначити фіналістів, бали музикантів підсумовували з балами, які вони отримували від суддів. Після цього їх рейтинг вносили в спеціальну таблицю. Якщо ж хтось із виконавців набрав однакову кількість очок, фінальний голос був би за глядачами.

Фінал Нацвідбору запланований на суботу, 22 лютого.

Варто також нагадати, що другий півфінал запам'ятався гучним скандалом. Суддю Тіну Кароль запідозрили в підсужуванні артистам, у яких вона була наставником на проекті "Голос".

Нагадаємо, Вєрка Сердючка запалила глядачів новим треком: ідеальний для Євробачення-2020.

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