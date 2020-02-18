Слава показала, як прогулюється по вулицях у вільний від роботи час

Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і практично відразу взялася за роботу. Безліч концертів та різноманітних заходів проте не завадили зірці приділяти увагу дітям. В ці вихідні артистка отправлась з ними на ковзанку, а також показала, чому Лаура дуже схожа на неї.

А сьогодні зірка показала, як прогулялася в стильному вбранні, що складається з сукні в клітку, шкіряних сумочок і стильного пальто. На вулиці Слава виглядала досить яскраво і сонячно, а доповнили вбрання зірки сонцезахисні окуляри і масивні черевики на шнурівці.

«Люблю фотографії, де мій зріст більше 1.73🤣 Відразу відчуваю, як дотягуюся до шпаківні, щоб погодувати скворцов 🤣добраніч😘», – написала Слава під новим постом.

А ось що відповіли коментатори:

«Ну і скворчиха🦆😍», «Ой, Слава!!! У Вас такий тонкий гумор))), я мало не тріснула від сміху))))», «У мене зростання 1.77 і я до шпаківні не дотягуюся ! 🤣🤣🤣», «Спасибі, я 180, і скажу так: коли можеш дотягнутися до шпаківні - все одно цього вже мало 😂», «Обожнюю людей з почуттям гумору», «Ваші шпаки не годовані?!- тоді ми йдемо до вас!😂😂😂».

Раніше Камінська розповідала, що дуже любить займатися на природі і качати стегна. А сьогодні у розділі Сторі вона показала не тільки топ кращих вправ, але і цікавий спортивний костюм з блискучою синьої тканини.

Як відомо, співачка є любителькою показати своє струнке тіло в яскравих і провокаційних купальниках, а також у спортивних костюмах. Сама Слава вже не раз розповідала, що їй допомагає підтримувати фігуру в досить міцною формі.

Стрункі ноги, плоский животик і подкаченные сідниці далися Камінської не просто так, а за наполегливу працю в залі. Хоча останнім часом у тих же Сторі вона розповідає про те, що незадоволена своїм виглядом. За словами співачки, вона думає, що знову погладшала. Саме тому зірка знову повернулася до модного тренду - інтервального голодування.

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