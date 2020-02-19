Дружина російського артиста Олександра Ревви - резидента «Comedy Club» і сольного виконавця Артура Пирожкова - з'явилася на врученні премії "Пара року" з чоловіком

Пара виглядала стильно, а 37-річна Анжеліка Ревва здивувала публіку глибоким декольте свого вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста:

«Хтось нещодавно отримав Премію за «Паразити», а хтось вчора отримав Премію за «ПараГода»», - підписав Олександр Ревва фото з дружиною.

Пара з'явилася перед публікою на церемонії в усьому чорному: на дамі була майка, яка підкреслила бюст дружини артиста, а також брюки з високою талією і піджак. Ефектний образ доповнили помітний макіяж і стильна укладка. Сам Олександр Ревва був у темному костюмі, сорочці і краватці.

Публіка в мережі зачарована такою видною парою і пише на адресу знаменитостей чимало компліментів, зокрема про те, що не дивлячись на вік і народження дітей - Анжеліка виглядає дуже "молодо". Також фолловери Артура Пирожкова відзначили, що високий артист і його мініатюрна дружина - виглядають разом "просто приголомшливо" і що Анжеліка в чорному - "ну просто вилита пантера, красуня з поглядом хижачки".

Раніше дружина Ревва поділилася у своєму акаунті в соцмережі подібним фото. На кадрах пара стоїть, посміхаючись і притулившись боком один до одного, а Пирожков тримає в руках скляну нагороду "Пара 2020 року".

Шанувальники розсипалися в компліментах, відзначаючи, що навіть "не сумнівалися" в перемозі Анжеліки й Олександра.

"Яка ви гарна пара😍😍😍"

"Ну нарешті!!! Давно ця премія ваша повинна бути🎉💞"

"А ми і не сумнівалися❤️"

"Звичайно ,ви пара року !❤️ Я ж кажу ,таким красивим взагалі покладено титул «найкраща пара у всесвіті»♥️ "

"Повністю згодна з таким вибором! 😍👍👏👏👏 Ви з Олександром дійсно - не показушно, а по-справжньому!! Найкраща!!"

"Зачіска у вас Анжеліка просто чудова!"

"Хто б сумнівався 👌"

Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без спідньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина Артура Пирожкова обтягла принадності "тісним" нарядом: "найзаповітніша мрія"

Також Politeka писала, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео: "Вечірній мудо..."