Кадри викликали бурхливу реакцію українців і не тільки

На зйомках нового сезону серіалу «Свати» сталася словесна перепалка прямо в кадрі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси Тетяни Кравченко - однієї з головних героїнь популярного в Україні та за її межами серіалу.

Так на нових опублікованих кадрах, знімальна група знаходиться посеред дороги, герої акторів Федора Добронравова і Тетяни Кравченко стоять біля автомобіля і міркують на предмет того, що їх близька людина "перестала пити":

"Ось бачиш, що діється з людиною, коли вона кидає пити...", - сказав герой Добронравова. На що знаменита серіальна "Валюха", яку виконує Кравченко, відрізала:

"Та закрийся ти! Людина, нарешті, справою зайнялася...". Актори в діалозі сміялися, а посеред дороги - у них на шляху - стояли кіношні "родичі" в смішних костюмах.

Публіка в мережі помітно пожвавилася, побачивши кадри зі зйомок. В коментарях люди пишуть, що дуже раді відновленню зйомок серіалу і чекають прем'єри.

Раніше ми писали про те, що 25-річна актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову у п'ятому і шостому сезонах популярного серіалу "Свати", змінилася до невпізнання.

З часу виходу попереднього сезону серіалу минуло майже сім років. За цей час Аня, яка запам'яталася фанатам "Сватів" як довговолоса брюнетка, перетворилася на блондинку, змінивши образ дівчинки-неформалки на більш жіночний.

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Нагадаємо, доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду.

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