Онук примадонни російської естради Алли Пугачової вирішив порадувати шанувальників атмосферними кадрами із відпочинку з молодою дружиною-моделлю

Так на фото Микита Пресняков та Олена Краснова постали на березі океану. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі Преснякова:

«Зрозумів, що останнім часом коли я гортаю фото в телефоні, щоб залити щось в инсту, там в основному тільки наші спільні фотки, але за статистикою саме вони ж тут збирають лайки чи не так?))...», - тривало підписав кадри з відпочинку онук Пугачової.

Як відомо, обраницею сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старшого з онуків Алли Борисівни Микити стала модель Олена Краснова. Так на особистих кадрах, модель і Микита покрасувалися у відвертих вбраннях, особливо - Олена. Дівчина була в світлому пляжному вбранні з декольте, що називається "до пупка".

Блондинка-красуня дуже подобається шанувальникам Микити в мережі, тому її відверті фото, а також особисті спільні кадри пари стають одними з самих обговорюваних тем в мережі.

Раніше, на інших опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

Нагадаємо, що Алла Пугачова проміняла Галкіна на іншого у День всіх закоханих: "вона зізналася, що...".

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін показав двійнят Пугачової: "Гаррі скоро буде...".

Також Politeka писала, що Максим Галкін ошелешив новими кадрами з маленькою дочкою Лізою: «Поки Алла спить...».