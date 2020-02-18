У мережі з'явилося відео, як відомий російський журналіст й «замінник» Максима Галкіна втратив свідомість

Як повідомляє Politeka, кадри публікують російські ЗМІ.

«Камери відеоспостереження: Дмитро Дібров втратив свідомість в кінотеатрі «Жовтень» в Москві. За попередніми даними, у ведучого трапився напад епілепсії. Свідками нападу стали і інші гості, в тому числі - Леонід Якубович», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як Якубович здивований тим, що відбувається і повільно відходить від Діброва, якого всі прагнуть надати якусь допомогу.

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«Зараз лікарі оцінюють стан Діброва як середньої тяжкості. Сам журналіст спростовує інформацію про епілепсії та інсульті. Каже, що впав в непритомність «з-за старості», - підкреслюється в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Росії терміново госпіталізували відомого журналіста, який прославився як «замінник» Максима Галкіна.

«Дмитра Діброва екстрено госпіталізували з кінотеатру «Жовтень». Журналіст переніс напад (попередній діагноз — епілепсія) і втратив свідомість, на місце прибули медики, зараз його везуть в лікарню», - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що 60-річного чоловіка доставили до лікарні імені Боткіна.

«Нічого страшного! У 60 років кожен має право на непритомність. Зараз все нормально», - зазначив сам Дібров.

Уточнюється, що після інциденту він повинен буде пройти спеціальне обстеження. А «замінником» Галкіна журналіста називають тому, що саме він після шоумена почав вести відому телепередачу «Про, щасливчик!».

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