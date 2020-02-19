Талановиті і знамениті красуні, які свого часу зіткнулися зі зрадами і пережили чимало особистих потрясінь – хто вони?

У списку зірок з розбитим серцем, яким за 40 такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон, Демі Мур, а також Наомі Кемпбел.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірок, а також інформацію, яка знаходиться у відкритому доступі.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Про історію «нещасної Джен», яку Бред Пітт покинув заради спокусливої і талановитої Анджеліни Джолі – не чув хіба що лінивий. Але і інші серйозні стосунки Аністон успішними не назвеш. З Джастіном Теру вони зустрілися в зрілому віці, одружилися, але щастя тривало всього кілька років, після чого пара розлучилася, дітей у них немає.

Демі Мур і Ештон Катчер

16-річна різниця у віці не завадила колись Ештону закохатися в Демі Мур. Ініціатором їх знайомства стала зірка фільмів 90-х – Демі запросила після одного з івентів покататися Ештона на яхті. Пара невдовзі одружилася, прожила разом більше п'яти років, але потім Катчер, як то кажуть, «загуляв» і парочка розлучилася. Зараз актор вже встиг обзавестися сім'єю з актрисою Мілою Куніс.

Наомі Кемпбел і Владислав Доронін

Російський олігарх Владислав Доронін і топ-модель Наомі Кемпбел прожили разом п'ять років. Колись мільярдер кинув свою першу дружину, з якою прожив у шлюбі 22 роки. Все у бізнесмена і топ-манекенниці райдужно починалося, чудово тривало, але в 2013 році пара офіційно заявила про розставання.

Доронін на початку 2015-го познайомився з моделлю Христиною Романовою, дівчина молодше за нього на 31 рік. Незабаром після початку відносин стало відомо, що молода красуня-модель вагітна, а в січні 2016 року дівчина народила дочку Жасмин. Зараз, за чутками, пара заручена.

Раніше ми розповідали про те, що Джонні Деппа застукали з новою коханкою.

В одному з лондонських ресторанів Джонн Депп зустрівся зі своїм другом режисером Тімом Бертоном, який знімає в більшості своїх фільмів. На зустріч з Бертоном Депп прийшов у супроводі нової дівчини.

Фотографам вдалося застати парочку, коли вони стояли на вулиці і розмовляли. Схоже, Депп розповідав жінці щось дуже веселе, бо вона буквально корчилася від сміху. Це видно на фотографіях, які опублікували в Twitter шанувальники актора.

Зазначимо, що шанувальники Деппа дуже переживають за актора після його гучного і скандального розриву з актрисою Ембер Хьорд.

Нагадаємо, що престаріла Моніка Беллуччі налякала траурним виглядом на модному показі: красуню не впізнати.

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